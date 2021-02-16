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вторник, 16 февраля 2021 17:03

Быстрый перекус: салат с тунцом готовят за 5 минут

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Салат из лосося полезный и вкусный. Этот рецепт - прекрасная альтернатива рыбным закускам. Его обожают ценители кетодиеты. Ведь лосось с высоким содержанием жира и минимум углеводов.

Автор: 1000.menu
  По желанию можно добавить огурец и листья салата.
По желанию можно добавить огурец и листья салата.

Ингредиенты:

лосось - 100 г

майонез - 1 ст. л.

сок лимона - по вкусу

соль, перец - по вкусу

зеленый лук - пучок

Приготовление:

Лосось измельчить и приправить специями. Смешать с майонезом, измельченным луком и лимонным соком. По желанию можно добавить огурец и листья салата. Подавать как отдельное блюдо или на цельнозерновой хлеб или лаваш.

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Сибас - популярная рыба. Ее готовят самыми разнообразными способами: варят, запекают на гриле, тушат с овощами, маринуют. При этом в любом случае на вкус она бесподобная. А пряные специи, чеснок и томаты добавляют блюду пикантности и несравнимого аромата.

aggieskitchen.com
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