Быстрый перекус: салат с тунцом готовят за 5 минут

Салат из лосося полезный и вкусный. Этот рецепт - прекрасная альтернатива рыбным закускам. Его обожают ценители кетодиеты. Ведь лосось с высоким содержанием жира и минимум углеводов.
Ингредиенты:
лосось - 100 г
майонез - 1 ст. л.
сок лимона - по вкусу
соль, перец - по вкусу
зеленый лук - пучок
Приготовление:
Лосось измельчить и приправить специями. Смешать с майонезом, измельченным луком и лимонным соком. По желанию можно добавить огурец и листья салата. Подавать как отдельное блюдо или на цельнозерновой хлеб или лаваш.
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Сибас - популярная рыба. Ее готовят самыми разнообразными способами: варят, запекают на гриле, тушат с овощами, маринуют. При этом в любом случае на вкус она бесподобная. А пряные специи, чеснок и томаты добавляют блюду пикантности и несравнимого аромата.
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