Быстрый перекус: салат с тунцом готовят за 5 минут

Салат из лосося полезный и вкусный. Этот рецепт - прекрасная альтернатива рыбным закускам. Его обожают ценители кетодиеты. Ведь лосось с высоким содержанием жира и минимум углеводов.

Автор: 1000.menu По желанию можно добавить огурец и листья салата.

Ингредиенты:

лосось - 100 г

майонез - 1 ст. л.

сок лимона - по вкусу

соль, перец - по вкусу

зеленый лук - пучок

Приготовление:

Лосось измельчить и приправить специями. Смешать с майонезом, измельченным луком и лимонным соком. По желанию можно добавить огурец и листья салата. Подавать как отдельное блюдо или на цельнозерновой хлеб или лаваш.

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