Невероятный аромат: при запекании к сибасу добавляют розмарин и тимьян

Сибас - популярная рыба. Ее готовят самыми разнообразными способами: варят, запекают на гриле, тушат с овощами, маринуют. При этом в любом случае на вкус она бесподобная. А пряные специи, чеснок и томаты добавляют блюду пикантности и несравнимого аромата.
Ингредиенты:
сибас - 1 шт.
розмарин - по вкусу
тимьян - по вкусу
лавр - по вкусу
чеснок - 2 головки
лимон - 1 шт.
морская соль - по вкусу
Приготовление:
Разрезать чеснок на две части и прямо в кожуре вместе с половиной зелени разложить на противень.
Сверху выложить очищенную рыбу, посыпать морской солью. Добавить тонкие кружочки лимона и остатки зелени.
Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут. Подавать с дольками лимона и любимым соусом.
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Далеко не вся рыба полезна для здоровья. Специалисты рекомендуют отказаться от королевской скумбрии, большеглазого тунца, акулы и рыбы-меч. В этих видах содержится высокая концентрация ртути.
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