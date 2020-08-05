Невероятный аромат: при запекании к сибасу добавляют розмарин и тимьян

Сибас - популярная рыба. Ее готовят самыми разнообразными способами: варят, запекают на гриле, тушат с овощами, маринуют. При этом в любом случае на вкус она бесподобная. А пряные специи, чеснок и томаты добавляют блюду пикантности и несравнимого аромата.

Автор: Shutterstock Выбирая рыбу обратите внимание, она должна пахнуть морем и не иметь ярко выраженного неприятного запаха

Ингредиенты:

сибас - 1 шт.

розмарин - по вкусу

тимьян - по вкусу

лавр - по вкусу

чеснок - 2 головки

лимон - 1 шт.

морская соль - по вкусу

Приготовление:

Разрезать чеснок на две части и прямо в кожуре вместе с половиной зелени разложить на противень.

Сверху выложить очищенную рыбу, посыпать морской солью. Добавить тонкие кружочки лимона и остатки зелени.

Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут. Подавать с дольками лимона и любимым соусом.

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Далеко не вся рыба полезна для здоровья. Специалисты рекомендуют отказаться от королевской скумбрии, большеглазого тунца, акулы и рыбы-меч. В этих видах содержится высокая концентрация ртути.