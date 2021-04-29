Аппетитный и сочный: как приготовить шашлык, чтобы удивить гостей

Традиционным блюдом любого пикника является шашлык. Фото: samer daboul from Pexels

Майские праздники в большинстве украинских семей ассоциируются с первыми пикниками и отдыхом на природе. Традиционным блюдом таких посиделок становится шашлык. Готовят из птицы, баранины, свинины и тому подобное. Маринадов для мяса сотни. Мы подобрали самые вкусные и оригинальные рецепты, которые непременно порадуют вкусовые рецепторы.

Шашлык из баранины в винном маринаде

Ингредиенты:

свежая баранина - 700 г

лук - 1 шт.

соль, перец - 1 ч. л.

красное вино - 1 стакан

Приготовление:

Ошеек баранины промыть под проточной водой и нарезать на средние куски - размером в спичечный коробок, чтобы мясо хорошо прожарилось, луковицу - кольцами. Составить все ингредиенты в глубокую, стеклянную миску и посыпать чайной ложкой соли и перца. Залить баранину красным вином и мариновать в течение часа. Убрать лук и нанизать мясо на шампур. Обжарить в течение 20 минут до румяной корочки. Время приготовления зависит от количества жара и толщины кусков. Подать, выложив на лаваш с любимым соусом.

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Куриный шашлык в соево-томатном маринаде

Ингредиенты:

куриные крылышки - 2 кг

перец - щепотка

соль - 1 ч. л.

приправа для курицы - 1 шт.

томатная паста - 3 ч. л.

лук - 1 шт.

соевый соус - 100 мл

Приготовление:

Куриные крылышки очистить и разрезать на две части. Благодаря этому ускорится процесс приготовления и улучшится внешний вид блюда. Перевести в керамическую или стеклянную посуду. Всыпать молотый перец, соль, приправу для курицы. Добавить томатную пасту, нарезанную кольцами луковицу, соевый соус и перемешать. Мариновать в течение часа. Обжарить на решетке мангала, не забывая переворачивать мясо каждые 5 минут. В общем время приготовления занимает не более 20 минут.

Свиной шашлык в кефирном маринаде

Ингредиенты:

свинина - 1 кг

кефир - 2 л

лук - 1 шт.

кинза - 1 пучок

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Свиную вырезку нарезать средними кубиками. Переложить в стеклянную посуду и залить кефиром любой жирности. Добавить нарезанную кольцами луковицу, измельченную кинзу, соль, перец и перемешать. Оставить мариноваться на сутки. Мясо нанизать на шампуры и обжариваю на мангале в течение 25-30 минут. Готовый шашлык подать со свежими овощами.

Чтобы отдых на природе с шашлыком был на радость и не повредил здоровью, диетологи советуют тщательно выбирать мясо, уделять внимание процессу приготовления и не забывать об объеме порции.