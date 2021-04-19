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суббота, 24 апреля 2021 14:35

Кулинарную книгу Сальвадора Дали можно купить за 25 тысяч долларов
25

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Рецепты и своей книге Сальваор Далее сопровождал экстравагантными сюрреалистическими рисунками на гастрономические темы
Рецепты и своей книге Сальваор Далее сопровождал экстравагантными сюрреалистическими рисунками на гастрономические темы
Рецепты и своей книге Сальваор Далее сопровождал экстравагантными сюрреалистическими рисунками на гастрономические темы
Рецепты и своей книге Сальваор Далее сопровождал экстравагантными сюрреалистическими рисунками на гастрономические темы
Рецепты и своей книге Сальваор Далее сопровождал экстравагантными сюрреалистическими рисунками на гастрономические темы

Сальвадор Дали известен как великий сюрреалист, кинематографист-экспериментатор и автор декораций для фильма Альфреда Хичкока "Заворожённый", однако не каждый знает о его детской мечте носить колпак шеф-повара. Вместе с женой Галой он устраивал званые ужины с экстравагантными угощениями, а в 1973 году выпустил собственную кулинарную книгу "Les Diners de Gala" с 12 живописными работами, графическими зарисовками и 136 рецептами.

"Книга посвящена удовольствию от вкуса. Если вы принадлежите к числу людей, которые считают калории и превращают радость еды в некую форму наказания, немедленно ее закройте. Она для вас слишком дерзкая, слишком живая и слишком агрессивная", — пишет Дали в предисловии.

Кулинарная книга от гения сюрреализма вся состоит из парадоксов и отражает его альтернативный взгляд на привычные вещи и правила.

Сборник Дали содержит в себе 136 рецептов и разделен на 12 глав, каждая из которых сопровождается обсуждением тех или иных продуктов, начиная от моллюсков и заканчивая афродизиаками.

В книге встречаются полузабавные-полуфилософские высказывания по поводу гастрономии. К примеру, о шпинате:

"Я предпочитаю есть только то, что имеет четкую и понятную форму. Я ненавижу этот мерзкий и унизительный овощ под названием шпинат, потому что он такой же бесформенный, как и Свобода.

Или такое: "челюсть - наш лучший инструмент для восприятия философского знания. Отвращение, которое всегда сопровождает меня за столом, является строгим надзирателем над моим питанием и заставляет меня выбирать еду с осторожностью".

В отличие от сюрреалистических авторских иллюстраций, рецепты в поваренной книге Дали вполне реальные и практичные, разве что сложные в выборе ингредиентов.

Вот, например, рецепт коктейля "Казанова" от эпатажного сюрреалиста, довольно прост:

Сок 1 апельсина

1 столовая ложка горького ликера Campari

1 чайная ложка имбиря

4 столовые ложки бренди

2 столовые ложки выдержанного коньяка

1 щепотка кайенского перца

На дне стакана смешать перец и имбирь. Сверху налить горький ликер, затем коньяк и бренди, а затем все это поставить в морозильную камеру. Через полчаса вытащить стакан, смешать его содержимое с апельсиновым соком, выпить і ждать эффекта.

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По мнению автора, этот коктейль уместен, если человек истощен, переутомлен или его организму просто необходим тоник от избытка трезвости.

Первоначально книгу издали тиражом 400 копий. Но многочисленные переиздания этого шедевра доступны на Amazon.ru. Цены на них колеблются от 370 до 25 000 долларов, в зависимости от состояния книги, от обложки и наличия подписи художника.

"Les Diners de Gala" Сальвадор посвятил своей музе и любимой жене Галá (Елене Дьяконовой). Галá стала единственной женской моделью и главным сюжетом вдохновения художника до конца его жизни. "Галá – моя муза, мой гений и моя жизнь, без Гала́ я никто" – говорил он.

Автор: Валерия Радзиевская
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