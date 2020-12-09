За реформу Укроборонпрома должно отвечать конкретное министерство

3 декабря президент Владимир Зеленский назначил 41-летнего Юрия Гусева гендиректором Укроборонпрома. Был заместителем министра обороны в 2014-2016 годах. На парламентских выборах в прошлом году баллотировался от партии "Слуга народа", но снял кандидатуру. С июля 2019-го возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию.

- В следующем году Укроборонпром прекратит существование, - говорит Юрий Гусев во время первого брифинга в должности. - Создадим две новые холдинговые компании. Будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности. Холдинг "Оборонные системы Украины" будет включать компании, которые займутся авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами. Второй будет аэрокосмический.

В Укроборонпром входят 10 конструкторских бюро. На его 116 предприятиях работают почти 80 тыс. рабочих.

До октября концерн возглавлял Айварас Абромавичус, затем временно — его заместитель Игорь Фоменко.

- Укроборонпром создали при Януковиче 10 лет тому назад. Концерн должны были расформировать еще в 2014-м. Последний год к реформе готовились,- говорит 48-летний Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

— Очевидно, возникли недоразумения между командой Укроборонпрома и новым Министерством стратегической промышленности. Решили сменить руководство первого. Важно, чтобы концерн и правительство действовали сообща. Укроборонпром сам по себе не может быть движителем реформы. Стоит создать отдельное министерство оборонной промышленности. Команда Зеленского считает эту идею устаревшей, потому что на Западе такой практики нет. В наших реалиях без министерства невозможно найти ответственных за проект. Это большое поле для коррупции.