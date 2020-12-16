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четверг, 17 декабря 2020 00:36

За год не приблизились к освобождению Донбасса

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- На переговорах лидеров государств-участников "нормандского формата" можно достичь самых ощутимых результатов по продвижению к миру на Донбассе, — говорит президент Украины 42-летний Владимир Зеленский 9 декабря. Год тому назад в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России.

- Путь к миру тернист. Но по нему должны пройти обе стороны. Активность Украины в переговорах показала миру и, главное, жителям Донбасса, что мы заинтересованы в мире. А Россия блокирует выполнение договоренностей.

"Потребность в проведении очередной встречи "нормандской четверки" существует. Договоренности в Париже позволили освободить значительную часть пленных. Обеспечили режим прекращения огня. "Нормандская встреча" нужна для утверждения детального плана выполнения Минских соглашений", — пишет руководитель Офиса президента Андрей Ермак, 49 лет, для "Украинской правды".

"Год после "нормандского саммита" не приблизил нас к деоккупации Донбасса, — пишет бывший министр иностранных дел Украины 52-летний Павел Климкин в фейсбуке. - Шаги навстречу России не работают. Шаги вне стратегии работают скорее на РФ. У нее появляется возможность обвинять нас в непоследовательности. Хрупкое прекращение огня важно, но держится, потому что выгодно Кремлю. Позволяет толкать свой сценарий политических шагов на фоне якобы улучшения безопасности.

Согласие на "формулу Штайнмайера" (проведение местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставление особого статуса отдельным территориям Донбасса без украинского контроля над границей с Россией. - ГПУ) привело к ловушке. Позволило Москве блокировать наше видение последовательности шагов урегулирования и контакты высокого уровня со ссылкой на невыполнение договоренностей саммита.

В Кремле не изменили свою позицию по Донбассу. Им нужен полный контроль над территорией и через нее — над Украиной. Еще и финансирование нами разрушенного россиянами региона.

Мы имеем сильную позицию в переговорах с Россией, только когда ведем их вместе с США и Евросоюзом. Никаких положительных для нас решений в двустороннем формате достичь невозможно. Донбасс стал внутриполитическим фактором внутри РФ. Путин не может позволить себе выглядеть слабым в глазах российского общества. Поэтому "передать" рассмотрение политических вопросов на уровень Трехсторонней контактной группы играет на РФ и ее линию о "гражданском" конфликте в Украине.

Приход новой американской администрации может создать для Украины шансы для деоккупации. Не использовать их будет означать временную заморозку с возможностью для России пойти на обострение, когда ей будет выгодно. Но воплотить этот шанс возможно только в случае наличия у нас стратегии и политической воли для ее выполнения, единства проукраинских сил и диалога власти с обществом".

Автор: Екатерина ПОДОЛЯНЕЦ
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