Власть провалила военный заказ

Государственные оборонные предприятия пожаловались на отсутствие финансирования тайных военных проектов. Заказ должно было сделать Министерство обороны в прошлом году. Об этом сообщили общественные организации "Стейт Воч", Независимая антикоррупционная комиссия и Проект реформы оборонных закупок.

Павлоградский химический завод производит снаряжение ракетных двигателей. Предприятие сообщило Совету национальной безопасности, что Минобороны не выполняет указ президента о создании новых видов ракетного вооружения. В частности, это касается производства комплексов "Ольха" и "Гром". Освобождаются специалисты, завод в прошлом году имел 156,8 млн грн убытков.

"Радиоприбор" из Запорожья тоже не получает заказов. Имеет только субподряд от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению, которое производит БТР-4Е. Но харьковчане нерегулярно получают выплаты от Минобороны. Поэтому задолжали "Радиоприбору" 4,9 млн грн. Львовский производитель аппаратуры связи спецназначения "ЛОРТА" в прошлом году не получил от ведомства денег за заказанную продукцию. На нее потратил 25 млн грн собственных средств. Программу "Производство военных транспортных средств" в 2020 профинансировали только на четверть. Не заказали новые танки "Краб" и "Булат".

Список неполный, говорят активисты. Ведь эти данные - под грифом "секретно". Государственный оборонный заказ 2020-го и 2021 года утверждали с опозданием на четыре-пять месяцев. Поэтому предприятия не получили достаточно средств.

Неэффективную процедуру финансирования должны были заменить на конкурентную и открытую. Закон "Об оборонных закупках" президент подписал в июле прошлого года. Реформа должна усилить гражданский контроль за эффективностью расходов Минобороны.

- Закон установил новые правила. Но на них не перешли. Государственные поставщики оружия для армии имеют юридические сложности с подписанием контрактов, - говорит генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Елена Трегуб, 38 лет.

- Старое законодательство утратило силу, но фактически продолжает действовать. Новое - не имеет прописанных процедур. Это затрудняет финансирование. Власть должна вовремя разработать более 20 постановлений. Создать электронный реестр заказчиков и поставщиков. Чтобы у предприятий стало меньше бумажной работы. Сейчас заказы сложно оформить. Нет свободной конкуренции. Все непрозрачно.

Надо создать орган для приобретения боевой техники для Вооруженных сил, как в западных странах. У нас министр обороны Андрей Таран ликвидировал Центр оборонных закупок. Пока с этим не наведут порядок - ничего работать не будет.