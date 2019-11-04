В Золотом начали второй этап разведения войск

В поселке Золотое-4 Луганской области начался второй этап разведения войск. 2 ноября украинские военные демонтируют фортификации и проводят разминирование.

Отвод войск должен завершиться через три недели. 29 октября стороны отошли на километр вглубь.

В Золотом ввели "желтый" режим безопасности. Украинские силовики имеют право без объяснения обыскивать людей, изымать вещи и не пропускать гражданских и транспорт. Также разрешается применять оружие.

- Так тихо у нас не было 5 лет. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, полиция и военные наблюдают за ситуацией на линии разведения, - говорит 53-летняя Людмила Белоусова, бывший заместитель главы местной военно-гражданской администрации Золотого. - Отрицательной реакции от разведения нет. Проукраинское население из города никуда не едет. В штатном режиме работают школы, почта, магазины. Пенсии и социальные выплаты в Золотое "Ощадбанк" завозит бронированным автомобилем-банкоматом.

Люди устали от войны. Не совсем понимают эту операцию. Если "серую зону" действительно будет контролировать полиция, тогда разведение нужно. Если за безопасностью здесь она не будет следить - оно нам не надо.

Город Золотое разделен на пять районов - поселков. Золотое-5 контролируют боевики ЛНР.

- Все дороги и подъезды к Золотому-4 перекрыты патрулями вооруженных полицейских. Они дежурят днем и ночью, - говорит Белоусова. - Чтобы попасть в село, местным надо проходить контрольно-пропускной пункт.

- ЛНР и ДНР говорят, что также отводят свои вооруженные формирования. Но они не являются стороной конфликта. У них нет обязательств перед нами, - говорит журналист 45-летний Сергей Гармаш.

- Если завтра начнут наступление, мы даже не сможем предъявить претензии Москве. Боевики сразу сказали, что не дают гарантий. Тогда нам придется вести прямые переговоры с Донецком и Луганском - вроде как это гражданский конфликт.

- Разведение - составная гибридной войны. Есть определенные риски. Но не стоит волноваться, что боевики займут позиции наших военных. В Станице Луганской такого не произошло (там отвели войска 26 июня. - ГПУ). Золотое сейчас усиленно патрулируют полиция и Нацгвардия, - говорит бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко, 66 лет. - Владимир Зеленский продвигает идею разведения как путь к миру. Силы отойдут, разминируют территории, разберут блокпосты. Так может установиться реальный режим тишины. Между нами и террористами будет два километра. Это - слишком далеко для снайперов. Именно они являются причиной большинства потерь на передовой.

Было обязательное условие, что перед разведением должно быть 7 дней тишины. Поэтому его отложили в Петровском Донецкой области. Но в Золотом решили продолжать (3 ноября боевики обстреляли Золотое из крупнокалиберных пулеметов, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил. - ГПУ). Наша власть показывает, что планирует четко двигаться к миру, несмотря на то, что россияне нарушают договоренности. Надеемся, в ноябре состоится встреча в "нормандском формате" - между лидерами Украины, Германии, Франции и РФ.