В следующие годы будет момент истины для нашей нации

Наша политическая нация - до сих пор большой эксперимент. Незащищенный и хрупкий.

Есть два политических опыта, которые нас определяют. И обоих для жизни нации недостаточно. Первый - это растворение в империи. Насильственное или добровольное. Второй - бунт против империи. В философа Фридриха Ницше есть понятие "осел" - слабое и вынуждено "да" навязанным извне ценностям и практикам. И "лев" - сильное и мощное "нет" навязанному извне.

Но для политической нации мало даже бунта льва. Необходимо утверждение, которое идет изнутри. Из глубин политического организма. Быть львом, силой бунта и отрицания - это наша большая мощь. Но тот, кто только отрицает, все еще зависит от того, кого отрицает.

В следующие годы будет момент истины - насколько мы сможем перейти от несамостоятельного утверждения того, что навязано извне, и от смелого бунта против него - к утверждению того, что идет изнутри собственного сообщества. Что произведено изнутри нашего опыта, а не кого-то извне, каким бы хорошим он ни был.