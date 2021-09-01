В ближайшие десятилетия нам придется сражаться на два фронта

В августе 1961 года Советский Союз построил Берлинскую стену. Один из символов железного занавеса, разделявшего соцлагерь и западный мир.

Через 60 лет новую стену вынуждены возводить Польша и Литва. Они пытаются отгородиться забором от неадекватности Александра Лукашенко. Белорусский режим привозит самолетами мигрантов с Ближнего Востока, а местные силовики помогают им нелегально пересечь границу с Евросоюзом. Минск специально создает проблемы соседям, чтобы заставить их пойти на уступки и снять санкции.

Пока Лукашенко мстит Европе, Москва готовит оккупированный украинский Донбасс к выборам в Госдуму. Местным жителям предлагают голосовать онлайн. Новые российские депутаты будут избраны в том числе и людьми с украинскими паспортами. Россия плюет на легитимность своего законодательного органа. Она больше не намерена оглядываться на здравый смысл.

Пространство политики в России зачищено. Всем, кто не прошел проверку ФСБ, запрещено участвовать в выборах. Кремль вооружился технологиями и отслеживает тех, кто выходил на протесты. За несогласие можно расплатиться карьерой или свободой.

Нам часто кажется, что история движется только вперед. Что полученные однажды свободы продолжают жить в стране "по умолчанию". Москва и Минск доказывают, что это не так. Если за свободу некому бороться - ее всегда могут забрать.

Теперь Киев оказался с одной стороны железного занавеса, а Россия с Беларусью - с другой. Эта реальность не означает, что Украина избавилась от внутренних проблем. Коррупция, клановость, злоупотребления продолжают жить в нашей реальности. Но основная разница в том, что Украина знает о своих недостатках, а россиянам и белорусам негде о своих проблемах прочитать. Украинцы могут изменить власть, а их соседям с северо-востока разрешено свою власть только переизбрать.

За последние 30 лет Украина часто оглядывалась на Минск и Москву. Восхищалась тамошним строем и зарплатами. Хвалила чужие дороги и сокрушалась, что "сильная рука" досталась кому-то другому. А оказалось, что и дороги, и порядок могут быть составляющими диктатуры.

Географическое соседство не сулит нам покоя. Режимы в России и Беларуси обречены воспринимать Украину как цивилизационного конкурента, который доказывает, что свобода возможна. Это означает, что в ближайшие десятилетия нам придется сражаться на два фронта. Побеждать внутреннюю неэффективность и удерживать внешний периметр. Это максимальный уровень сложности. Но других опций у нас нет. В прошлый раз Берлинская стена продержалась почти 30 лет.