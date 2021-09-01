В ближайшие десятилетия нам придется сражаться на два фронта

 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
2 Просмотров: 792
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 369
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 207
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 1719
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1593
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 7147
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
2 Просмотров: 2421
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
2 Просмотров: 873
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 288
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4 Просмотров: 342
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 315
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 810
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1845
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1062
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 837
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
четверг, 02 сентября 2021 05:30

В ближайшие десятилетия нам придется сражаться на два фронта

  Комментировать

В августе 1961 года Советский Союз построил Берлинскую стену. Один из символов железного занавеса, разделявшего соцлагерь и западный мир.

Через 60 лет новую стену вынуждены возводить Польша и Литва. Они пытаются отгородиться забором от неадекватности Александра Лукашенко. Белорусский режим привозит самолетами мигрантов с Ближнего Востока, а местные силовики помогают им нелегально пересечь границу с Евросоюзом. Минск специально создает проблемы соседям, чтобы заставить их пойти на уступки и снять санкции.

Пока Лукашенко мстит Европе, Москва готовит оккупированный украинский Донбасс к выборам в Госдуму. Местным жителям предлагают голосовать онлайн. Новые российские депутаты будут избраны в том числе и людьми с украинскими паспортами. Россия плюет на легитимность своего законодательного органа. Она больше не намерена оглядываться на здравый смысл.

Пространство политики в России зачищено. Всем, кто не прошел проверку ФСБ, запрещено участвовать в выборах. Кремль вооружился технологиями и отслеживает тех, кто выходил на протесты. За несогласие можно расплатиться карьерой или свободой.

Нам часто кажется, что история движется только вперед. Что полученные однажды свободы продолжают жить в стране "по умолчанию". Москва и Минск доказывают, что это не так. Если за свободу некому бороться - ее всегда могут забрать.

Теперь Киев оказался с одной стороны железного занавеса, а Россия с Беларусью - с другой. Эта реальность не означает, что Украина избавилась от внутренних проблем. Коррупция, клановость, злоупотребления продолжают жить в нашей реальности. Но основная разница в том, что Украина знает о своих недостатках, а россиянам и белорусам негде о своих проблемах прочитать. Украинцы могут изменить власть, а их соседям с северо-востока разрешено свою власть только переизбрать.

За последние 30 лет Украина часто оглядывалась на Минск и Москву. Восхищалась тамошним строем и зарплатами. Хвалила чужие дороги и сокрушалась, что "сильная рука" досталась кому-то другому. А оказалось, что и дороги, и порядок могут быть составляющими диктатуры.

Географическое соседство не сулит нам покоя. Режимы в России и Беларуси обречены воспринимать Украину как цивилизационного конкурента, который доказывает, что свобода возможна. Это означает, что в ближайшие десятилетия нам придется сражаться на два фронта. Побеждать внутреннюю неэффективность и удерживать внешний периметр. Это максимальный уровень сложности. Но других опций у нас нет. В прошлый раз Берлинская стена продержалась почти 30 лет.

Автор: Павел КАЗАРИН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ближайшие десятилетия нам придется сражаться на два фронта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 11124
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 7939
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 7147
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 1 Просмотров: 3942
Гигантские грызуны нападают на город, строительство забора от Беларуси и улов синих крабов: лучшие фото вторника
Гигантские грызуны нападают на город, строительство забора от Беларуси и улов синих крабов: лучшие фото вторника
8
 Просмотров: 3537
Комментарии
Украина помогла Канаде спасти переводчиков из Афганистана
Украина помогла Канаде спасти переводчиков из Афганистана
Талибы захватили власть в Афганистане
Талибы захватили власть в Афганистане Просмотров: 45
"Россия привязывает Лукашенко к себе"
"Россия привязывает Лукашенко к себе" Просмотров: 27
Зеленский начал оказывать давление на Москву
Зеленский начал оказывать давление на Москву Просмотров: 18
41 процент украинцев считает себя "одним народом" с россиянами
41 процент украинцев считает себя "одним народом" с россиянами Просмотров: 18
Больше всего комментируют
4
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
3
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
2
Напуганные россияне пытались закопать археологов: боялись, что им установят вышки 5G
2
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Голосов: 457
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть