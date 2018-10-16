Украинскую поместную церковь создадут до конца года

— 25 лет тому назад верили, что в Украине будет единая автокефальная церковь. Наконец подходим к этому. Верим в завершение этого дела. Потому что с нами Бог, — говорит предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата 89-летний Филарет 11 октября.

В этот день начали предоставление автокефалии Православной церкви Украины. То есть статуса поместной — самоуправляемой, независимой части Вселенской православной церкви. Такое решение приняли после трехдневного заседания Синода Вселенского патриархата в Стамбуле.

Заслушали доклады архиепископа Даниила Памфилонского и епископа Иллариона Эдмонтонского. В сентябре они приехали в Киев как посланцы Вселенского патриархата. Должны были координировать общение между представителями трех православных церквей — Киевского и Московского патриархатов и автокефальной.

Синод признал незаконным захват Киевской митрополии Русской православной церковью в 1686 году. Также снял анафему с патриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви Макария. Признал их каноничными. Соответственно восстановил сопричастие их верных с Константинопольской церковью.

— Анафему на меня наложила Русская православная церковь (в 1997 году; в 1992-м — лишила сана. — ГПУ). За то, что мы выразили желание иметь в Украине автокефальную церковь, независимую от Москвы. Тогда как раз Украина стала самостоятельным государством, — вспоминает патриарх Филарет. — Я не раз обращался к Вселенскому патриарху. Теперь решение принято. Таинства, которые осуществляли за время своего служения я и епископы УПЦ Киевского патриархата, признаются действительными. Можем объединиться с архиереями Московского патриархата, которые этого захотят. И с автокефальной церковью. Теперь мы, архиереи всех трех церквей, являемся законными, каноничными, благодатными.

Процесс объединения будет быстрым. Договоримся, когда созовем собор. Сделаем это в ближайшее время. Он изберет предстоятеля-патриарха. После этого будет решение Вселенского патриарха о предоставлении томоса украинской церкви.

Москва хочет, чтобы было противостояние. Мы не допустим его. Объединение будет проходить на добровольных началах. Стремимся, чтобы украинская церковь служила нашему народу. Защищала украинское государство от внешних врагов.

В ответ на решение Синода Вселенского патриархата Русская православная церковь заявила, что расторгает евхаристийное общение — единство с ним. Это решение приняли 15 октября на Синоде в Минске.

— Константинополь принял катастрофические решения для всего мирового православия, — заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник 36-летний Александр Волков. — Легализация раскола обусловит дальнейшие печальные шаги, которые вынуждена будет сделать русская церковь.

В УПЦ Московского патриархата считают, что на Вселенского патриарха Варфоломея нужно наложить анафему.

— В ближайшие недели должен состояться собор в Украине, — говорит религиовед Александр Саган, 51 год.

— Затягивание будет играть на руку Москве. До конца 2018-го должны решить этот вопрос, чтобы не входить с ним в избирательный год. В ближайшие дни пройдут консультации. 9 ноября начнется следующий Синод Вселенского патриархата, на котором могут подписать томос (указ об автокефалии. — ГПУ). До тех пор хорошо было бы иметь предстоятеля объединенной церкви. Наш собор будет голосовать за кандидатов. Трое лидеров выйдут во второй тур. Дальше — еще одно голосование.

Русская церковь реализует свои угрозы?

— Тогда она станет раскольнической. Порвет общение с остальным православным миром. В 1996 году уже пробовала шантажировать Константинополь. Полностью разорвали евхаристийное общение. А через несколько месяцев россияне попросили о переговорах и выполнили все поставленные перед ними условия.

Как это повлияет на украинских верующих?

— Киевский патриархат с Московским поменялись местами. Решением Константинополя украинская территория восстановлена в составе Вселенского патриархата. Следовательно, пребывание здесь структур МП несогласованное, неканоничное. Часть украинцев захочет быть в признанной церкви. Однако многие прихожане находятся под воздействием российской пропаганды. К тому же имеем несколько миллионов этнических россиян. Некоторое время они будут держаться Московского патриархата. Слияние будет постепенным. С каждым годом все больше и больше.

Что должна сделать власть, чтобы процесс становления Украинской поместной церкви был безболезненным?

— Верховная Рада должна принять законопроект №4128 относительно изменения подчиненности религиозным общинам. Он даст четкий механизм передачи имущества при изменении юрисдикции. А также ввести в действие закон №5309, в соответствии с которым УПЦ МП должна изменить название. Она не является автономной или автокефальной. Следовательно, в наименовании должна указывать свою принадлежность. Это может быть экзархат Московского патриархата в Украине.

Спецслужбы должны нейтрализовать провокаторов, которых хватает на нашей территории. Они будут призывать захватывать помещения, лавры, другую недвижимость.

Российский патриарх Кирилл прямо заявлял, что без нашей истории не видит свою церковь. Хочет вести свое прошлое из днепровской купели. Реальная история Московской патриархии сокращается на полтысячелетия. До 1448 года, когда они самовольно разделили Киевскую митрополию и образовали Московскую.

Андреевскую церковь отдадут Вселенскому патриархату

Президент Петр Порошенко предложит передать в постоянное пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь в столице. Законопроект подаст в Верховную Раду в ближайшие дни, говорит 16 октября представитель главы государства в парламенте 52-летняя Ирина Луценко.

— Святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-церковью, — говорит Луценко. — Президент просит все фракции поддержать этот законопроект.

Построенный в 1762 году храм принадлежит Украинской автокефальной православной церкви. Входит в состав национального заповедника "София Киевская".