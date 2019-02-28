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пятница, 01 марта 2019 06:31

Украинцы "достали" пассивную хохляцкую биомассу

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"Страна-95" географически расположена там же, где Украина. Только это не країна, а именно страна малороссов и хохлов. Жлобоватых и недалеких.

Она не имеет самоосознания и идентичности. Там не понимают, кому и зачем нужен украинский язык - "ведь и так все понимают". Не понимают, за что и против кого мы воюем - "ведь раньше было мирно". Не понимают, почему воровать плохо - ведь "у государства сколько ни бери, своего не вернешь".

В стране все тихо и мирно прозябают сегодняшним днем. Без истории и будущего. На минимальные, но гарантированные зарплаты, к которым можно воровать в пределах разрешенного: руководству - больше, простым людям - меньше. Еще там любят развлекаться в меру своего уровня развития - бухать беленькую, гоцать под Сердючку и хохотать с "Квартала".

Пассивно-агрессивная человеческая масса России в ностальгии за золотым веком империи намечтала себе фюрера. Путин - это порождение примитивной злобы алкоголиков и неудачников, которые завидуют успешному миру. Ненавидят его и пытаются опустить до своего уровня или превратить в радиоактивный пепел.

Пассивно-миролюбивая и трудолюбивая белорусская масса намечтала идеального председателя колхоза. Лукашенко уже третье десятилетие пытается содержать свой тихий колхоз на обочине цивилизации. Сделать заповедником сдохшей советской империи. Но не ее агрессивной столицы, а наоборот - уютной сонной провинции.

Мы, украинцы, "достали" нашу пассивную хохляцкую биомассу. За годы независимости мы дважды переломили колхозно-совковую парадигму. Сделали мощный прорыв от унаследованной нами Малороссии во взлелеянную в мечтах Украину.

Страну из колониальной колеи вырвал сначала помаранчевый карнавал свободы, потом баррикадная республика Майдана. Вырвали так далеко, что империи пришлось отвоевывать у нас территории небольшими кусками. Временно смирившись, что на остальной стране рождается Украина.

Пять лет мы ведем войну против соседнего недосверхгосударства. Войну за право быть. Пока что побеждаем. Но все это мы, украинцы. Рядом с нами живут и не могут примириться с этой реальностью они - малоросская колониальная масса. То, что мы любим, за что готовы умирать, для нее не представляет ценности. Наша война для них - чужое недоразумение. Когда малороссу вдруг придет повестка - от нее надо прятаться: "Пусть сын Порошенко воюет". В мире малоросса воюют за "господина", а не за Родину. Чтобы повестка не приходила, надо "мириться" с агрессором - стать на колени, отдать землю, свободу, язык и культуру.

"Страна-95" не нуждается в гражданах, активистах, патриотах. Там удобно и уютно только тем, пределом чьих амбиций является порог собственной хатки на краю села. Какая к черту Европа? Евросоюз - это территория, откуда малороссу можно привезти евробляху и куда удобно ездить на заработки. Россия - не страшная империя, где в ГУЛАГе сидят наши пленники, а тоже место, куда они ездят на заработки.

Малороссы долго терпели исторические изменения, вызванные тем, что рядом живем мы - украинцы. Они не в состоянии оказать активное сопротивление, потому что их сущность - избегать рисков. Но приблизились выборы, которые состоятся, потому что тысячи украинцев погибли за право народа выбирать себе путь и власть. На выборы можно сходить, ничем не рискуя. "Страна-95" готовится нанести нам удар в ответ. Малоросская масса смогла породить из коллективного подсознательного своего кандидата. Выдвинули шута. Примитивного как в своем юморе, так и в миропонимании.

Если мы, украинцы, вовремя мобилизируемся, о нем можно будет забыть как об историческом курьезе уже через пару месяцев. Но если "Страна-95" таки сумеет поставить в Украине своего президента - будет не смешно. За нашу взлелеянную в мечтах Украину опять придется воевать.

Автор: Евген ДИКИЙ, директор Национального антарктического научного центра, ветеран АТО
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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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