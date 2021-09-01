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четверг, 02 сентября 2021 00:35

Украина помогла Канаде спасти переводчиков из Афганистана

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Украинские военные спасли двух афганских переводчиков и их семьи. Оба работали с канадской армией.

Операцию провели 27 августа в столице Афганистана Кабуле через несколько часов после теракта вблизи аэропорта.

Военные пешком вышли в город, чтобы взять под охрану и сопроводить два микроавтобуса с 19 афганцами, которые из-за хаоса на улицах не могли преодолеть последние 600 м до аэропорта.

Перед тем три попытки канадских и американских военных эвакуировать эту группу потерпели неудачу.

- Мы просили американцев, канадцев, катаров, но решения не было. Они боялись выйти. Украинские солдаты были для нас ангелами. Провели чрезвычайную работу, - говорит 33-летний Джавед Гакмаль. Он два года работал на канадских военных в Кандагаре.

Афганцев вывезли украинским военно-транспортным самолетом из Кабула в пакистанский Исламабад, откуда доставили в Киев. В ближайшее время они должны вылететь в Канаду.

Украина совершила шесть авиарейсов для эвакуации людей из Афганистана. Вывезли более 650 человек, из них почти 160 украинцев.

"Многие высказываются, что операция украинских военных в Афганистане - случайный успех. Мол, не стоит преувеличивать значение этого случая для имиджа Украины. Ложное представление, - пишет президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" 58-летний Михаил Гончар в Фейсбуке.

- Отношение Соединенных Штатов Америки к Польше изменилось в позитивную сторону не в последнюю очередь благодаря польскому спецназу "Гром" и его действиям в Ираке. В районе Басры надо было захватить два терминала для перевалки сырой нефти. При этом не допустить повторения ситуации 1991 года. Тогда во время операции "Буря в пустыне" в оккупированном Кувейте иракцы слили нефть и подожгли. Это привело гигантской экологической катастрофе.

Благодаря тщательному планированию операция длилась 15 минут. "Грому" удалось захватить терминалы без потерь и обезвредить все взрывные устройства, которые там установили иракцы.

Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинский тогда сказал, что польское подразделение "Гром" равно американской "Дельте". Назвал операцию большим достижением, которое дает Польше важное международное преимущество. Он знал, что говорил. Поэтому не стоит пренебрегать нашими преимуществами".

Автор: Екатерина ПОДОЛЯНЕЦ
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