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четверг, 02 сентября 2021 07:41

Украина должна использовать обострение на Донбассе

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- Россия хочет показать Соединенным Штатам, что любая помощь Украине может вызвать конфликт в горячей форме, - говорит 47-летний Сергей Гармаш, представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе.

28 августа оккупанты обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В регионе приостановили движение поездов.

"Обстрел начался около 6:20. На позиции украинских защитников на окраине прилетели 25 мин калибра 120 миллиметров, - сообщила журналистка издания "Новинарня" Анастасия Федченко. - Наш военный получил осколочное ранение. Обстрел продолжался до семи. После 8:45 произошло еще два . С разных направлений. 10 мин - с одной стороны, 27 - с другой. Разрушили одно гражданское здание ".

"Захватчики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов и артиллерии калибра 120 миллиметров. Повредили гражданские объекты города. Пострадавших среди местного населения нет, - говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил. - Систематические обстрелы населенных пунктов свидетельствуют о заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в обострении конфликта. Демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня. Украинские военные дали адекватный ответ ".

За сутки 28 августа шестеро украинских военных ранили. Еще четверо имеют боевое травмирование. Накануне - один боец ​​погиб. 29 августа пророссийские боевики обстреляли позиции в полосе оперативно-тактической группировки "Север". Ранили военнослужащего, он находится в тяжелом состоянии. 30 августа один украинский защитник погиб, еще один получил ранения.

- Обострение на Донбассе связано со встречей украинского и американского президентов 1 сентября, - добавляет Гармаш.

- В этом году большинство потерь на передовой - от снайперского огня. Обстрел украинских позиций из крупнокалиберного оружия - явное предупреждение. Россия хочет, чтобы Байден не выполнял просьбы Зеленского. Чтобы США не поддерживали движение Украины в НАТО и не перебрасывали военных на нашу территорию.

Из-под Авдеевки наши бойцы сообщали, что не отвечают на обстрелы. Если начнут, Украину обвинят в обострении. До встречи президентов в Вашингтоне. Сейчас важно избежать этого. Когда переговоры завершатся, можно дать отпор так, чтобы с той стороны не хотели стрелять.

- Эти обстрелы - для создания плохих новостей. Происходят перед любыми важными для Украины встречами, - говорит политолог Олег Саакян, 25 лет. - Москва подпитывает настроения. Мол, украинская армия капитулирует, а американцы склоняют Киев к российскому сценарию Минских соглашений (зафиксировать особый статус Донбасса в Конституции, провести местные выборы до вывода российских войск. - ГПУ).

Кремль посылает сигнал: будет делать все, что захочет. И Вашингтон этому не помешает. Это психологическое давление и на Украину, и на Штаты.

Надо использовать обострение. Есть дополнительный аргумент, чтобы США предоставили весомую помощь. Это вопрос безопасности. Тем более, когда события в Афганистане преподносят как поражение западного мира.

Нужно быть честными с собственным войском и населением относительно ответа на провокации на передовой. Если отпора нет по тактическим соображениям - это надо объяснять людям. Тогда Россия будет иметь меньше возможностей для манипуляций.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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02
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