Убийство Украины

В 1949 году был создан Совет Европы, в 1951 году — Европейский Совет местных органов власти. Его много раз переименовывали, но каждый раз его название прямо указывало на то, что это форум местных органов власти.

Это обстоятельство принципиально важно, его надо запомнить. В 1985 году Постоянная Конференция местных и региональных органов власти европейских стран — была в очередной раз переименована и теперь известна как "Конгресс местных и региональных властей Европы" — подготовила Хартию, известную в Украине под названием "Европейская хартия местного самоуправления". Далее - просто Хартия, или Хартия-1985.

Хартия стала известной в Советском Союзе. Идеологическое противостояние с Западом никто не отменял, поэтому не успели в Европе высохнуть чернила после завершения подписания Хартии (1988 год), как в 1990‑м в СССР был принят "ответный закон".

Подписанты Хартии на межгосударственном уровне обязывались не посягать на демократию, не нарушать все то, что и без того не должны были нарушать в силу внутреннего законодательства.

Хартия также не исключала возможность осуществления власти не только во всех классических формах, но и в любой другой форме прямого участия граждан в публичных делах. В частности, путем собрания граждан — если это будет разрешено законом.

Наделение властными полномочиями общественных советов или собраний жильцов дома ни к чему иному, кроме как к анархии, не привело бы. Так недолго и до того, что каждый гражданин будет личный суверенитет и независимость провозглашать. Поэтому эти "либертарианские новеллы" Хартии-1985, чисто декларативные и популистские, для демократических стран остались пустым местом — подписали и забыли. А вот для Украины они сослужили плохую службу - потому что были хитро использованы технологами псевдодемократии.

Опыта им было не занимать. В свое время, создавая на просторах Российской империи коммунистические советские государства, они очень "специфически" применили проверенную временем, не самую демократичную в мире французскую конституционную модель. Коммуны, Советы — все это большевики позаимствовали из Франции, но при формально полноправных Советах всех уровней как в органах государственной власти, под вывеской широкой демократии на самом деле установили в СССР жесткую однопартийную диктатуру.

В 1990-м они и Хартию использовали очень "креативным" способом — путем заведомо неправильного перевода ее текста, прежде всего — названия. Идеологически подкованные московские специалисты перевели название Европейской хартии местных органов власти как "Европейская хартия местного самоуправления".

Вернитесь чуть выше по тексту и еще раз перечитайте названия Советов, Конференций и Конгрессов, которые подготовили Хартию-1985. Есть среди них хоть один какой-нибудь "Совет местного самоуправления"?

Нет и быть не может — руководители местных органов власти европейских стран позаботились о международных гарантиях полномочий, статуса и юрисдикции органов власти, которые представляли. А не о каком-то "самоуправлении".

Но для московских "толкователей" Хартии правовая корректность перевода была далеко не на первом месте — им надо было приспособить документ под поставленные цели. Следовательно, "ответный закон" был назван согласно сфальсифицированному названию Хартии - о "местном самоуправлении" в СССР.

Привычные представления о "местном самоуправлении" как о каком-то реальном народовластии основаны исключительно на фантазиях "государственно-ориентированных" ученых, которые усматривают проявления демократии чуть ли не в каждой застольной компании. Не выбросив из головы этих глупостей, мы никогда не выпутаемся из сетей политических мошенников.

В реальности те общественные явления, которые в науке называются "местным самоуправлением", с давних времен были всего лишь одним из феодальных методов правления. Там и близко не было никакой демократии, это были жестко управляемые и контролируемые "сверху" механизмы. Десятские, сотские, тысяцкие назначались "сверху" и при необходимости сгоняли народ на городскую или сельскую сходку.

Кстати, "объединение громад" и "административно-территориальная реформа" в наше время тоже проводятся по "феодальному принципу".

В Европе всех тех сказок о "местном самоуправлении", на которых выросли украинцы, конечно даже не слышали, потому что в Хартии говорится о собраниях граждан и других формах самоорганизации населения не в смысле реального замещения ими местных органов власти, а лишь как дополнение к этим органам.

У нас выписали законы "с точностью до наоборот": включили в "самоуправление" все без исключения — местные Советы народных депутатов, органы территориального общественного самоуправления (советы и комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные, поселковые, сельские комитеты и другие органы), местные референдумы, собрания, сходки граждан, иные формы непосредственной демократии — но сделали их всех абсолютно бесправными.

Сгребли все вместе, чтобы замылить глаза. Как показало время — удалось.

Это было политическое мошенничество высшей пробы. С одной стороны, мировому сообществу "навешивалась лапша", что в СССР внедряются новейшие стандарты европейской демократии. С другой стороны, под демагогию о "дальнейшей демократизации" полномочия местных органов власти сужались, власть оставалась в руках номенклатуры".

После коммунистических предшественников политику демагогии и подмены понятий продолжила "политическая элита" Независимой Украины. Только теперь уже не просто чтобы удержаться при власти, как это было у коммунистов, а со страшными целями. Уничтожить народовластие, узурпировать власть, разграбить страну, порвать ее на куски-вотчины. Для этого "элита" стала принимать один за другим антиконституционные, антинародные законы, которыми сначала уничтожала компетенцию местных органов народовластия, а потом вообще "умножила их на ноль".

Согласно Хартии, не говоря уже о национальном законодательстве европейских стран, местные представительные органы власти являются полноценными органами государственной власти, созданными гражданами по месту своего жительства на основе избирательного права.

В Украине согласно Конституции, действовавшей до момента вступления в законную силу Конституции-1996, было так же — местные Советы народных депутатов продолжали быть полноправными органами государственной власти.

Согласно Конституции.

Но с начала обретения Украиной Независимости наиболее массовые и приближенные к людям местные органы власти — сельсоветы, горсоветы, поселковые Советы — были преобразованы сначала в квази-властные органы с урезанными полномочиями, а потом вообще в ничто, в пустое место.

"Реформа" шла четко по московскому сценарию. Который, как ни странно, впоследствии стала целиком и полностью одобрять и поддерживать Европа. В соответствии с уже упоминавшимся законом СССР о "местном самоуправлении" от 1990 года местные Советы народных депутатов уже не часть системы органов государственной власти, а часть "местного самоуправления" — "самоорганизации граждан для решения вопросов местного значения".

Быстренько вслед за Москвой и Украина, несмотря на то, что 16 июля 1990-го уже приняла Декларацию о государственном суверенитете, принимает закон от 7 декабря 1990 года, которым также внедряет "местное самоуправление". В Украине местные Советы народных депутатов тоже становятся "органами местного самоуправления". Статуса "государственные" уже нет.

3 февраля 1994 года принимается закон "О формировании местных органов власти и самоуправления", согласно которому все сельские, поселковые, городские Советы, которых в стране до двадцати тысяч, тоже уже не власть, а некое "самоуправление". Их депутаты, которых сотни тысяч, теперь никто. Они теперь уже не народные, а просто депутаты какого-то лицемерного и бесправного "самоуправления".

Единственный источник государственной власти-народ, который их выбрал, уже не совершает через них государственную власть.

Напоминаю, весь этот разгул беззакония творится по действующей на то время Конституции Украины, которая императивно определяет статус всех Советов народных депутатов как представительных органов государственной власти, составляющих единую систему.

28 июня 1996 года этой совершенной и супер-демократической конституционной модели государства приходит конец — его кладет новая Конституция Украины.

В ней под украинскую государственность закладывают несколько бомб замедленного действия. Самая большая — "местное самоуправление".

Государственная власть, которая может быть только единой и цельной (что никоим образом не отменяет ее разделение на независимые друг от друга ветви власти) разорвана на две части. Органы государственной власти и органы местного самоуправления".

Первые — для "элиты", вторые — для народа.

"Наверху", у маленькой кучки власть имущих, вся государственная власть. "Внизу", у десятков миллионов людей, какое-то — то высосанное из пальца "местное самоуправление"…

Не народ, получается, является властью, а высокие чиновники!

Голосуй за нас, народ, раз в пять лет, мы будем тобой управлять, распоряжаться твоими богатствами, а ты там на местах "решай вопросы местного значения"... Мусор там убирай, бездомных собак гоняй, а главное — трудиться, не забывай, и подати платить.

Теперь доходит до вас, господа, что образовали политические мерзавцы с Конституцией и государством в 1996 году?! До кого еще не дошло, объясняю: они в 1996-м на конституционном уровне запустили процесс уничтожения народовластия, то есть демократии и узурпации власти.

Так закончился первый, подготовительный этап уничтожения Украины, и начался второй. Этап жестокого грабежа и деморализации народа. Далее принимается ряд новых убийственных законов, в частности о "местном самоуправлении и местных государственных администрациях. У местных Советов отбираются и передаются этим "смотрящим" все властные полномочия и ресурсы.

С бюджетными включительно. А еще внедряется дико антиконституционная бюджетная сегрегация. Граждан Украины делят на два сорта по признаку места проживания. Одним дают одни источники бюджетных поступлений, которые еще позволяют худо-бедно выживать, а селам, поселкам, ПГТ и маленьким городкам, которые в целом, как единицы административно-территориального устройства, составляют более 90% территории страны, — гораздо меньше, мизерные, на которые не то что выжить — умереть по-человечески невозможно.

Забирают все, и согласно этому "реформированию" более полутора десятилетий идет циничный, наглый грабеж страны. Подавляющая часть которой превращается в зону горького народного бедствия. Что логично приводит к сегодняшнему состоянию.

Деградация во всех сферах. Тотальная коррупция сверху донизу. Массовое обнищание народа, старение и вымирание, падение нравственности, уровня образования и культуры, эмиграция миллионов трудоспособных людей.

В 2014-м — взрыв сепаратизма.

Причину этих трагедий знаете? Государственная политика. И в первую очередь — преобразование местных Советов из органов государственной власти в фейковые и нищие "органы местного самоуправления", лишение их властного статуса, юрисдикции, полномочий и бюджетов. Это главная причина.

Села, поселки и городки превращены в гетто, в резервации без будущего, миллионы обездоленных "элитой" людей потеряли веру в справедливость, пропитались обидой и ненавистью к государству.

Слышал, что сепаратизм и порожденная им война является следствием не только преступной внутренней политики, но и "работы" извне.

Не согласен. При правильной государственной политике, отвечающей интересам народа, никакой внешний враг не страшен — "гостей извне" встретят пулями, а не хлебом-солью.

Второй этап "реформирования Украины" привел ровно к тому, что было запланировано — смотри выше. А еще — к фантастическому обогащению ведущих "реформаторов". На все, на что обеднел народ, разбогатели они. Согласно тому же плану - таков их бонус за "реформирование" Украины, предоставленный их зарубежными заказчиками и партнерами. Называется "грабь сколько влезет — тебе за это ничего не будет".

Третий и завершающий этап уничтожения народовластия и государственности начался весной 2014-го, с приходом к верховной власти лидеров так называемых партий Майдана.

На Майдане еще лилась кровь, а они уже знали, что будут делать следующие пять лет. Они уже приготовились утвердить "концепцию территориальной организации власти", разработанную "друзьями Украины" как часть дорожной карты уничтожения государства еще во времена подготовки Конституции-1996, и разворачивали операцию прикрытия под кодовым названием "Децентрализация".

Знали, что действительно необходимо стране, чем можно "купить" избирателя, и пообещали — проведем децентрализацию власти.

И стали "децентрализовать власть" путем ликвидации тысяч сельсоветов. То есть, путем широкомасштабной централизации власти. Вы, мол, финансово несостоятельны. И не потому, что мы вас ограбили, а потому якобы, что вы малочисленны. В этом якобы беда. Более циничного обмана украинцы еще не знали.

Впоследствии выяснилось, что эта "децентрализация" без лишней рекламы прописана в Минских соглашениях. И как-то так интересно получается, что планы Украины и других подписантов Минских соглашений по "децентрализации" полностью совпадают. Только "там" ее откровенно называют федерализацией, а "здесь" скромно так — административно-территориальной реформой. Примитивный анализ показывает, что врут не "там". Что ничего незапланированного в Украине в 2014‑м и потом не происходит — с Крымом и Донбассом включительно. Все идет по давно утвержденному плану "реформы" под названием "Федерализация".

В феврале 2015-го "децентрализаторы" принимают сплошь антиконституционный закон "о добровольном объединении территориальных громад". Сельские Советы, которых более 12 тысяч, должны быть ликвидированы почти полностью, что означает только одно: селу — смерть.

А не будет села — не будет и Украины. Нет местных советов как органов государственной власти — нет народовластия, нет государства.

В 1997 году Украина ратифицировала Хартию-1985, она стала частью украинского законодательства. Ее надо соблюдать, выполнять, даже если законы Украины содержат нормы, не соответствующие ей. А что имеем? Тотальное, абсолютное, стопроцентное и вопиющее нарушение всех без исключения норм и принципов Хартии!

На глазах у Европы и всего мира идет открытое попрание принципов демократии, субсидиарности, вездесущности, максимальной приближенности местных органов власти к людям.

Много лет подряд в центре Европы осуществляется небывалое по масштабам уничтожение демократии, лишение целого народа, нации всех цивилизационных прав, с правом на жизнь включительно. Идет открытое глумление над так называемыми европейскими ценностями, а представители Европы говорят "вау, какая классная реформа!"

Узурпаторы власти, коррупционеры, грабители и убийцы народа их за идиотов держат, ноги о них вытирают, а они им деньги на хищение дают!

"Реформы" под ложными названиями "децентрализация власти", "объединения громад", "административно-территориальная реформа", соответствующие изменения в Конституцию Украины, которые пытаются внести, являются тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Сто процентов составов преступлений. Это свержение конституционного строя и государственная измена, которые совершаются "политической элитой" сознательно, преднамеренно и с особым цинизмом. Не может человек хотя бы с начальным образованием не понимать, к чему они ведут, эти "реформы", невозможно не понимать их антинародности. И тем не менее, их упорно продолжают.

Украинцев ломают через колено, и когда они слышат от очередных кандидатов в верховную власть "возродим народовластие" — снова верят. Выбирают Зеленского - снова обман. "Предшественники" словоблудили относительно "добровольности", " ЗЕ "словоблудят относительно "народовластия / референдумов". И в то же время открыто заявляют о переходе к принудительному "объединению громад", ужасной ломке приспособленного для нужд людей административно-территориального устройства, полному уничтожению народовластия под лицемерным прикрытием ничтожного "самоуправления".

Седьмой год активной фазы свержения руководителями Украины конституционного строя и государственной измены. Сначала Порошенко со всеми лидерами "партии Майдана", теперь — ЗЕ-команда.

В придачу к старым гробовщикам народа — бациллы разрухи "грантоеды", взлелеянные на иностранные деньги "молодые реформаторы". Европа конкурирует с Россией за колониальную территорию, которая сегодня еще называется Украиной.

У России свои методы достижения собственных геополитических целей — у Европы свои.

Цель одна — минус Украина.

Президент Зеленский еще имеет шанс это остановить.

Аркадий КОРНАЦКИЙ, народный депутат Украины восьмого созыва, председатель Всеукраинского объединения сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села"