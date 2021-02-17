Судебная мафия угрожает власти Зеленского

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Работала онлайн с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля. Деньги не выделили.

- Обсуждение было продуктивное, но необходим больший прогресс для завершения пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться, - говорит постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, 52 года.

С украинской властью обсудили реформы в банковской сфере, энергетике, судопроизводстве и борьбе с коррупцией. Их внедрение было обязательным условием для продолжения программы кредитования, которую утвердили в июне прошлого года. Предусматривает $ 5 млрд на 18 месяцев. $ 2,1 млрд Украина получила сразу. До конца года должны поступить еще две части по $ 700 млн. Но выплаты заморозили.

- Есть несколько причин, почему миссия МВФ завершилась без результата, - говорит экономист 58-летний Владимир Дубровский. - В прошлом году Национальный банк прокредитовал государственные финансовые учреждения, которые продали много правительственных облигаций. Подобные операции Международный валютный фонд воспринимает негативно. Это печать дополнительных денег. Плохая практика. Власти применили ее, потому что не имели средств для выполнения бюджета.

Второй мучительный момент - цены на газ. Правительство установило предельную цену для населения. Это откат в реформе.

Третья причина неудачи миссии - отсутствие судебной реформы. Эта сфера приоритетная для западных партнеров. Президент 43-летний Владимир Зеленский пообещал им конкретные шаги, но дальше слов дело не пошло.

Сейчас на международных рынках есть избыток денег. Украина будет довольно спокойно чувствовать себя и без траншей МВФ. Цены на товары украинского экспорта сейчас благоприятные. Однако все может измениться в середине года. В сентябре должны выплачивать внешние долги. Тогда Украина почувствует всю важность поддержки фонда.

Надеюсь, сможем получить транш летом. С окончанием отопительного сезона утратит актуальность проблема с ценами на газ. Надеюсь, сдвинется судебная реформа. Судебная мафия угрожает сейчас не только национальным интересам, но и власти Зеленского. Думаю, понял, что ее надо искоренять.