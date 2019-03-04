Русская церковь подчиняется государству

РПЦ в Украине — последний форпост российского государства здесь. Это автокефальная независимая церковь, если ее предстоятель является постоянным первым членом Синода Русской Православной Церкви?

Последние заявления РПЦ делает даже без участия митрополита Онуфрия. Без его ведома принимают обращения. Уже даже не обращают внимания на его роль. Вести с Онуфрием переговоры — нереально. Это человек, который на 100 процентов предан интересам русской церкви и русского государства.

РПЦ — подразделение Российской Федерации. Кирилл не принимает самостоятельно никаких решений относительно Украины или иностранных вопросов. Они находятся в подчинении российского государства.

Владимир Путин, когда думал идти или не идти войной на Украину, очень обращал внимание на церковный фактор. Патриарх Кирилл же приезжал сюда несколько раз, собирал людей. Видимо, у Путина сложилось впечатление, что он здесь имеет абсолютную поддержку и его будут встречать с цветами.

Народ украинский показал совсем другую картину. Но реальная поддержка России была и есть в так называемой УПЦ Московского патриархата.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний