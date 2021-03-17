Россия заводит свои вооруженные силы на территорию Беларуси

Беларусь и Россия создадут три совместных центра учебно-боевой подготовки воздушных сил и войск противовоздушной обороны. По одному в Нижегородской и Калининградской области РФ и в Гродненской области Белоруссии. Последняя граничит с Польшей и Литвой.

"На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на зенитных ракетных комплексах, находящихся на вооружении российских вооруженных сил. А также совместное выполнение учебно-боевых задач", - сообщил минобороны Беларуси 5 марта.

- Используют имеющиеся военные городки и к белорусским придадут подразделения РФ, скорее всего, - говорит военный эксперт Игорь Козий, 61 год. - Это только начало. Под разными предлогами - образования или обмена военнослужащими - Россия будет заводить свои вооруженные силы на территорию Беларуси. Вербовать там военных и затягивать все больше республику в зависимость.

Наш Генштаб давно просчитал варианты полномасштабного наступления на Украину с территории Беларуси. Будет значительно труднее предотвратить это, чем атаке из Донбасса. Риторика Лукашенко указывает, что Москва может использовать Беларусь. Всегда готовится к большой войне, как СССР. Но вряд пойдет на нее. Не имеет достаточно ресурсов. Европа и США сразу отреагировали бы. Россия сама себя уничтожит - начнется ее распад. Молодежь не пойдет в армию. На поверхность выльется недовольство властью. Китай со стороны поспособствует. Заинтересован в создании новых национальных формирований по соседству.