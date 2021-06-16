Россия будет раздавать паспорта

Российская Федерация планирует выдавать свои паспорта гражданам Украины и Беларуси на основании "самоидентификации". Законопроект внесли в Госдуму 11 июня.

После тотальной паспортизации оккупированного Донбасса теперь будет попытка выдать несколько миллионов паспортов и создать в Украине лояльную к России "пятую колонну". В случае необходимости эти люди будут призывать РФ их защитить.

Это угроза вмешательства в наши дела. Кремль хочет оставить Украину в серой зоне. Затем дестабилизировать отдельные регионы, где российских паспортов будет больше.

Москва создает тест для нашей государственности. Это будет один из основных ее сценариев.