Путин бросает вызов Украине

Президент России Владимир Путин написал статью о так называемом единстве украинского и российского народов.

Это набор старых клише. Сводятся к пропагандистским тезисов об "искусственности" Украины. Манипулятивная подборка исторических фактов должна подвести читателя к выводу, что независимая Украина всегда была иностранным проектом под внешним управлением. Ее цель - ослабить Россию.

Статья должна вызывать ностальгию по "сытым" временам Советского Союза. Заложить фундамент под территориальные претензии к Украине. Кремль утверждает, что мирное и процветающее будущее Украины возможно только в "единстве" с РФ. В который раз хотят продать "газовую скидку" за возвращение в московскую орбиту. Сквозь тему "единства" Путин обращается и к Западу. Очерчивает зону своего интереса. Это новый виток вокруг европейских устремлений Украины и российских попыток остановить это движение. Хорошая новость, что в Кремле видят угрозу его необратимости.

Путин в манипуляциях прибегает к проверенному способу - разделяй и властвуй. Противопоставляется "добрая" Россия и "плохой" Запад. Правобережная и Левобережная Украина. Католицизм и православие. Есть тезис о трудолюбивых украинцах и неэффективной элите, которая несет ответственность за беды народа. Это вмешательство во внутренние дела независимого государства.

Москва попытается разыграть пряник

Публикация статьи на украинском языке отнюдь не свидетельствует, что в Москве приходит осознание инаковости Украины. Как украинизация и новая экономическая политика в СССР, такой подход должен убаюкать и успокоить. Восстановить доверие к Москве. Украинской власти надо действовать противоположно - сосредоточиться на реформах, ускоренном движении в Евросоюз и НАТО, борьбе с коррупцией.

Россия активизируется на гуманитарном направлении. Это продолжение семилетней агрессии "мягкой силой". Москва понимает вредность кнута, поэтому попытается разыграть пряник для украинцев. Нашей власти нужно обратить внимание на паспортизацию на Донбассе. Прекратить попытки развернуть закон о государственном языке. Сейчас гуманитарная безопасность, включая защиту собственной церкви, приобретает критическое значение. Статья Путина должна наконец убедить Банковую во вредности тезиса "какая разница".