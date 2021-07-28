Президент Соединенных Штатов не будет участвовать в "Крымской платформе"

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден не будет участвовать в саммите "Крымской платформы". Его приглашал Владимир Зеленский.

- От нас будет член правительства. Мы знаем, что это важно. Есть много людей, которые считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Необходимо им помочь, - говорит временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент, 52 года.

- Штаты направят министра транспорта Питера Буттиджеджа. Он влиятельная фигура в правительстве. У Байдена специфические отношения с Украиной. Экс-президент Дональд Трамп пытался использовать это в своей предвыборной кампании (в июле 2019-го просил Зеленского проверить энергетическую компанию "Бурисма", где в совете директоров был сын Байдена - Хантер. Американские парламентарии инициировали расследование, чтобы запустить процедуру импичмента. - ГПУ) . Даже если захочет приехать, окружение постарается его отговорить, - говорит лидер крымскотатарского народа 77-летний Мустафа Джемилев.

Белый дом участие Буттиджеджа официально не подтвердил.

Саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа. Это дипломатическая инициатива Украины, чтобы объединить международные усилия по деоккупации полуострова. Участие согласились принять представители почти 30 стран. Среди них президенты Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии и Турции.

- Украина не исчезает с повестки дня США. Никто особо и не надеялся, что Байден приедет на саммит. За полгода президентства он совершил только один визит за пределы Америки, - говорит эксперт по международным отношениям 51-летний Владимир Горбач. - На саммите будет присутствовать представитель администрации США высокого ранга. Это нормально. Отсутствие Байдена не означает неуважение к крымскому вопросу. Если мы сможем удачно представить эту инициативу, показать, что она чего-то стоит - американцы ее поддержат. Если все ограничится разговорами - поддержки не будет.

Нужно все время напоминать, что проблема Крыма есть. В то же время понимать, что эффективных быстрых путей возвращения полуострова не существует. Это не значит, что надо опускать руки. Штаты могут нас поддерживать, напоминая миру о своем непризнании оккупации Крыма и продолжая санкции против России.