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После российских паспортов украинцы получат бомбы

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Кроме очевидного сценария возобновления контроля над Украиной через "возвращение" оккупированных ныне территорий, у Кремля есть другой. Возможно, еще опаснее - это массовое обращение украинцев в ​​российское гражданство.

Процесс длится почти три года. Москва постепенно опускает планку для получения российского паспорта гражданами бывших советских республик. Прежде всего это нацелено на Украину.

С июля 2017 года не нужно предоставлять подтверждение выхода из украинского гражданства. Для российских органов достаточно нотариальной копии заявления об отказе. Весной прошлого года президент РФ Владимир Путин позволил упрощенное получение гражданства жителями оккупированных территорий Луганской и Донецкой области. В июле это распространили на всех жителей этих областей. В октябре 2019-го года украинцев и белорусов признали "носителями русского языка" - еще больше упростили получение российского гражданства всем поголовно. Следующий шаг - вскоре для этого не нужно будет отказываться от другого, в частности украинского. Задача - привлечь от пяти до 10 миллионов "новых граждан".

- Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России, - говорит о предстоящих изменениях в законодательство вице-спикер Госдумы 50-летний Петр Толстой. - Что будет делать Россия? Она своих граждан будет защищать.

"Защита" новых русских граждан в Украине может стать инструментом для давления, вплоть до развязывания Кремлем масштабной агрессии или попыток захватить новые территории. Об этом напоминает пример Абхазии и Южной Осетии. Перед тем как отрезать их в Грузии в 2008 году, почти все население там "паспортизировали". Конечно, грузинские республики не сопоставимы по размерам с Украиной - но вполне могут быть аналогами Харьковской или Одесской областей.

В 2018 году российское гражданство получили 270 тысяч украинцев, а в 2019 году - 500 тысяч, по данным Министерства внутренних дел РФ. Большинство из них с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, однако берут имперского орла и другие.

Опасность реальна. Киеву следует уже сейчас реагировать. Однако не так, как в августе 2019 - когда в ответ на указ Путина Владимир Зеленский упростил получение украинского гражданства российским оппозиционерам. Так можно разве что помочь Кремлю увеличить число владельцев паспортов РФ в Украине.

Нужны радикальные шаги. Например, лишение украинского гражданства в случае получения человеком российского. Соответствующие законодательные изменения соответствовали бы нынешним реалиям. Россия - агрессор, с которым мы находимся в состоянии войны. И все годы независимости введение двойного гражданства отвергалось именно из соображений национальной безопасности - прежде всего учитывая российский фактор. Однако теперь из-за действий Кремля эта опасность материализуется. А украинское законодательство не соответствует уровню угрозы.

Тактическая цель Кремля сейчас - достижение критической массы граждан РФ в Украине. Украинцам же следует понимать, что российские бомбы во имя защиты российских граждан упадут на всех - независимо от цвета паспорта, принадлежности к конфессии, языка общения, политических симпатий.

Поэтому речь должна идти об элементарном инстинкте самосохранения. Потенциальная опасность значительно больше, чем от традиционного для Кремля "защиты русскоязычного населения". Хотя и об этом тоже не следует забывать.

Автор: Анатолий МАРЦИНОВСКИЙ
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Дата
13
февраля

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