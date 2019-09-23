Особый статус Донбасса не принесет мира

Встречаются русский с украинцем. Заходит речь о президентах.

- Наш президент настоящий патриот, - говорит россиянин. - Все делает для блага России!

- Подумаешь, удивил, - отвечает украинец. - Наш тоже.

Этот анекдот отражает украинскую реальность. В Станице Луганской приказали убрать государственные флаги Украины, которые якобы провоцировали россиян. Приказ об этом - из Офиса президента, - говорит военный эксперт Алексей Арестович. - После скандала, который подняли волонтеры и неравнодушные граждане, флаги вернули.

Из логики действий, заявлений и поступков нынешней власти вырисовывается определенная система непрофессионализма. На сайте главы государства обнародовали список украинцев, освобожденных из российских тюрем: "Украинцы, которые вернулись на родину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц". О каком взаимном освобождении идет речь? 24 украинских моряков Россия должна отдать Украине безоговорочно по решению Трибунала ООН по морскому праву 25 мая 2019 года. Точно так же - вернуть корабли.

Разрешено ли жертвовать государственными интересами, лицемерно утверждая, что ради людей можно пойти на все? О 13 тысячах погибших уже забыли?

Журналист Аркадий Бабченко задает Владимиру Зеленскому вопрос: "У вас какая стратегия? Освободить пленных - это разовый шаг. А что дальше? Чем вы руководствуетесь в первую очередь? Вы точно понимаете, что и зачем делаете?"

7 сентября в аэропорту "Борисполь" президент заявил, что его договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным об обмене выполнены обеими сторонами: "Дальше мы будем продвигаться к освобождению всех пленных, а также к концу войны на Донбассе. Надеюсь, скоро будет встреча в нормандском формате, и мы проговорим все шаги, чтобы завершить эту войну".

Звучит красиво. Эмоционально. Но не является ли это подготовкой почвы для будущей капитуляции? А еще украинский президент в своем выступлении заверил граждан, что "мы вернем не только людей, но и территории". Стоп! С этого места подробнее - как он это себе представляет.

Потому что Департамент информации и печати МИД РФ уже составил инструкции для Владимира Зеленского: "Для решения проблем жителям Юго-Востока надо, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое проявлялось бы в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий".

Примет ли во внимание украинский президент эти советы подчиненных Сергея Лаврова: "привычка обвинять Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом"; "согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации здоровых политических сил в Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией"?

Обратил ли внимание украинский президент на подозрительно-иезуитскую похвалу МИД РФ: "Новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам".

Это должно вызвать настороженность. Предложенная Кремлем "нормализация добрососедских отношений" - это грубое предложение Украины отказаться от сопротивления.

Что значит "нормализация отношений"? Россия вернет Украине Крым? Выведет войска из Донбасса?

"Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции", - пишет финансист Сергей Фурса.

Сколько еще можно предупреждать, предостерегать: Россия - это сосед с камнем за пазухой. Кремль советует, что должен сделать Зеленский: отозвать антироссийские решения команды Порошенко.

Понимают ли в ОП, что Белокаменная изящно обыгрывает непрофессиональную украинскую власть? Осознает ли ЗЕ-команда, чем все это может закончиться для Украинского государства?

В 2015-2016 годах Украине удалось остановить давление Запада по предоставлению ОРДЛО конституционного "особого статуса" и проведению "выборов". Объявленный следующий обмен пленными может заставить Киев пойти на уступки России и коллаборационистам-террористам. И Запад в этом поможет - из-за нелепых действий новой украинской власти. Украине будет сложно давить на представителей государств-подписантов Будапештского меморандума и требовать от них выполнять свои обязательства.

Вторая мировая война длилась шесть лет. Шесть лет в XXI веке идет российско-украинская война, которую кремлевские политики и некоторые украинские, ориентированные на Московию, маскируют разными эвфемизмами.

"На нашу землю пришла война. Которую мы встретили всей страной", - в такой неуклюже-неопределенной форме о войне Украины с Московией высказался Владимир Зеленский в День Независимости. Почему не решился назвать Россию страной-оккупантом?

Становится неудобно за руководство Украины, потому что даже специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер призывает отвергать неправедные возражения России об ее участии в боях на Донбассе: "Россия предоставляет своих разведчиков и руководит своими ставленниками. Потому это отнюдь не "внутренний конфликт". Россия направляет кадровых военных и финансирует вооруженные формирования, платит за работу местных органов".

2 июля тогда еще вице-спикер парламента Оксана Сыроид прокомментировала заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка о том, что Украина настроена на полное выполнение Минских соглашений: "Это Александр Данилюк настроен на полное выполнение Минских договоренностей, а Украина - нет. Потому что это капитуляция даже не перед Россией, а перед ЛНР и ДНР".

Через три дня после упомянутого комментария украинский президент в интервью Deutsche Welle заявил о готовности выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе в полном объеме.

А через месяц наивная риторика главы Украинского государства в отношении возможностей дипломатических методов умиротворения Путина сыграла с Владимиром Зеленским злую шутку: 6 августа в Павлополе погибли четверо украинских воинов.

Военный эксперт Алексей Арестович советует украинскому президенту: "Вам надо начинать процесс ценностной перестройки себя и своих представлений - о мире, о стране, об обществе, в котором живете. Начинайте, пока не поздно. Если хотите остаться у власти, не удастся быть бизнесменами и шоуменами. Придется принять реальность войны".

В сентябре 2014 года по инициативе президента Петра Порошенко Рада приняла ряд законов об особом статусе для ОРДЛО, согласно которым оккупированной части Донбасса предоставляется широкая автономия с правом иметь собственные суды, вооруженные формирования, осуществлять международную политику, а боевикам - амнистия. Закрытость и таинственность самой процедуры голосования до сих пор вызывает споры.

19 июля 2019-го "Самопомощь" направила в Конституционный Суд представление о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии коллаборационистов и наемников. Речь идет о том, что упомянутые законы совокупно нарушают 26 статей Конституции Украины. Наибольшую угрозу наносят принципам суверенитета, унитарности, а также праву на местное самоуправление. Этот закон законсервирован. Его действие завершается 31 декабря 2019 года. А нынешний парламент дает основания предполагать, что его могут расконсервировать.

Особый статус Донбасса не принесет мира. Если в Украину вернутся ОРДЛО, то эта раковая опухоль уничтожит нашу государственность, а Европа получит сухопутное Сомали.

Доктор экономических наук Владислав Иноземцев убежден, что существуют преимущества развода Украины с Донбассом: "Во-первых, проблема" многонационального характера "страны исчезнет сама собой: доля российского населения сократится с 17,4% на начало 2014 года до менее 11,5%, "стремление в Россию" и "регионализация" будут сняты с повестки дня. Объем средств, которые Киев перечисляет на дотирование регионов, сократится на 45%. Украина станет более проевропейской – из-за большей национально-культурной монолитности".

Правильность такого мнения подтверждает настойчивое стремление Кремля впихнуть Украине эту территорию, разграбленную и разоренную московитами и коллаборационистами-террористами.