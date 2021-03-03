Оксану Маркарову назначили послом в США

- Украина будет пытаться быстро получить план действий по членству в Североатлантическом альянсе. Приоритетом является и помощь от США для наших Вооруженных сил, - говорит 44-летняя Оксана Маркарова. 25 февраля Владимир Зеленский назначил ее послом Украины в США. - Президент также ставит задачу - максимально содействовать развитию бизнеса украинских компаний в Штатах и ​​инвестициям американцев в Украину.

43-летний Владимир Зеленский среди задач также называет привлечение Вашингтона к освобождению Донбасса и Крыма, усиление американских санкций против России. В частности, относительно "Северного потока-2" - газопровода из РФ в Германию в обход Украины.

Оксана Маркарова получила диплом магистра по экологии в Киево-Могилянской академии, по публичным финансам и торговле - в Университете Индианы в США. В 2000 году проходила практику во Всемирном банке. 12 лет возглавляла инвестиционную компанию. В 2015-2016-м была заместителем министра финансов Натальи Яресько, правительственным уполномоченным по инвестициям. Работала министром финансов в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука - с июня 2018 по март 2020-го. Муж - банкир и бизнесмен 63-летний Даниил Волынец.

- В приоритете нашей власти - финансы. Это сотрудничество с Международным валютным фондом и Всемирным банком. А потом членство в НАТО. Иначе назначили бы карьерного дипломата, - говорит эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица, 67 лет.

- МВФ оставил Украину без транша. Нам дали красную карточку. В Офисе президента хотят вернуть миссию Фонда и получить очередную порцию финансовой поддержки.