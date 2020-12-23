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четверг, 24 декабря 2020 06:55

Несколько группировок борются за влияние на президента

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18 декабря заместителю руководителя Офиса президента 38-летнему Олегу Татарову сообщили о подозрении в передаче взятки. Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро сделали это заочно. Потому что в Офис президента их не пустили якобы из-за нарушения процедуры. 21 декабря Татаров сам пришел в НАБУ за повесткой. В тот же день написал заявление о приостановлении служебных обязанностей в "связи с общественным резонансом и чтобы не допустить давления на правоохранительные органы".

Прокуроры настаивают на мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога.

Татарова подозревают в участии в фальсификации экспертизы в производстве относительно экс-нардепа и владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии. Микитась свидетельствует, что дал взятку в виде паркоместа за 250 тыс. грн заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. За это тот уменьшил сумму ущерба государства в деле с 81 млн до 7 млн ​​грн. Суд отправил Дубоноса в СИЗО. Олега Татарова следствие считает посредником между им и застройщиком. 2 декабря в суде Микитась сказал, что Татаров работал в его компании "специалистом по схемам".

- Дело бесперспективное. Выглядит как сведение счетов между этажами Офиса президента или зданиями правительственного квартала, - считает политолог 49-летний Виктор Бобыренко.

- Несколько группировок конкурируют между собой за влияние на Зеленского и принятие решений. Руководствуются интересами Коломойского, Ахметова и Авакова. Или даже России. НАБУ здесь лишь инструмент. В Украине не работают институты. Преступников часто преследуют за то, что стоят у кого-то на дороге, а не по злодеяния. Это политическая игра, в которой Татаров оказался пешкой. Сначала его люстрированного (работал под руководством Виталия Захарченко в МВД в правительстве Николая Азарова. Курировал уголовные производства относительно Автомайдана и активистов революции достоинства. - ГПУ) назначают, а затем устраняют. Общество ожидает, что кого-то посадят. Но власть Зеленского с коррупцией не борется.

- Татарову посоветовали приостановить полномочия в Офисе президента. Если дело развалится - восстановят, - говорит политолог Владимир Фесенко, 61 год. - Он токсичен для Банковой, одиозный с самого начала. Вел неуклюжую публичную активность. Заявлял о внешнем управлении страной через НАБУ. Но в Офисе довольны им. Якобы успешно наладил работу с правоохранительными органами, особенно в регионах.

- По закону отстранить от исполнения служебных обязанностей можно только отстранением или увольнением. В отношении заместителя председателя ОП это может сделать только президент своим указом. Такое сразу публикуют на официальном сайте. Все остальное - обман общества. Или Зеленский отказался отстранять Татарова, или в ОП лгут об отстранении, - заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, 36 лет.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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Дата
24
декабря

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