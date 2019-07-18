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пятница, 19 июля 2019 06:16

"Начинаю с программы безопасности, потому что это - фундамент благосостояния"

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Лидер черкасской ячейки "Национального корпуса" и кандидат в народные депутаты по 194-му округу 29-летний Дмитрий Кухарчук встретился с избирателями на Европейской площади Черкасс 14 июля. Рассказал о своей программе и первых шагах в качествеидепутата Верховной Рады. Ответил на вопросы горожан.

Кандидат отметил, что свою задачу как политика видит в двух моментах: безопасности и комфорте. Это позволит создать рабочие места и убедить людей не ехать за границу.

- Я начинаю с программы безопасности, потому что это - фундамент благосостояния. Люди не захотят жить в неспокойном городе, а инвесторы не будут вкладывать в него деньги, - говорит Дмитрий Кухарчук. - Реализация этой программы позволит получать нормальные заработные платы, пенсии и социальное обеспечение, потому что украинцы будут развивать свой бизнес. Не будут бояться, что их кто-то будет давить.

Что касается комфорта, то, прежде всего, речь идет о курортной Сосновке и набережной Днепра. Второе - о транспортной реформе, которую мы уже начали воплощать. В частности, совершенствовать троллейбусный парк города. Со временем хотим перевести центральные улицы на современный электрический транспорт. И третье - это интересы молодежи. Ведь образование и развитие важны.

Дмитрий Кухарчук уже воплотил ряд инфраструктурных объектов в Черкассах. По собственной инициативе отремонтировал дорогу и обустроил пандусами несколько подъездов по улице Героев Днепра, провел коммуникации в Луначарский микрорайон.

Ввел ряд социальных проектов: спортивный зал "Амброскросфайт" и молодежное пространство "Амбросхаб", где можно бесплатно тренироваться и отдыхать. Их создал в честь Сергея Амброса, погибшего бойца АТО из Черкасс, Героя Украины.

- Это пространство для людей, где можно смотреть фильмы, устраивать литературные вечера, киноклубы, концерты, играть в игры. Сейчас обустраиваем такой в ​​районе "Д". Планируем сделать по всему городу. Ведь образование - это то, что формирует личность, - добавляет Кухарчук.

На общегосударственном уровне программа Кухарчука предусматривает внедрение законов, касающихся реформы правоохранительной и судебной системы, упрощения налогообложения для мелкого и среднего бизнеса, вопрос украинского суверенитета, а также законов о персональной ответственности чиновников и подрядчиков.

В Черкассах планирует установить камеры наблюдения и качественное освещение.

В конце встречи Дмитрий Кухарчук сообщил, что раз в полгода будет собирать громаду в Доме культуры имени Ивана Кулика в Черкассах. Будет давать подробный отчет своей работы, принимать жалобы и предложения.

- Собираюсь ввести процедуру отзыва депутатов всех уровней: городского совета, Верховной Рады и президента. Если моей работой вы будете недовольны, то сможете отозвать. Сегодня страну ждут новые вызовы. Они касаются вопроса, будет ли Украина на геополитической карте мира. Я готов бороться за наше будущее, поэтому иду в Раду, - отметил Дмитрий Кухарчук.

Автор: Анна ОРЕЛ
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Дата
19
июля

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