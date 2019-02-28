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пятница, 01 марта 2019 06:15

Мы празднуем наши поражения и стесняемся побед

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Украинцы - мазохисты. Мы не любим наши победы. Стесняемся их.

Праздновать победу для нас - все равно, что выйти голым среди зимы на улицу. Это неприлично. Поэтому ежегодно отмечаем поражения. Рыдаем над Крутами и Берестечком, но не празднуем победные битвы под Оршей и Конотопом, где наши разгромили московитов. Не вспоминаем, как взяли вместе с братьями-ляхами Москву. Как с ними же отбили Вену от турков.

За все время АТО было немало победных боев, когда наши брали город за городом. Но чаще всего вспоминают Иловайск.

Зрадофилия не лечится. Ее метастазы поражают мозг. Такой человек уже не живет, а вскипает ядом и брызжет слюной. А спроси такого пациента: знаешь ли, сколько под Иловайском было убито московитов и путинских "шахтеров"? Не скажет. Хотя погибло врага не меньше, чем наших бойцов. При том, что наши погибли из-за традиционной российской подлости. А те - в открытых боях.

Героизм у нас начинает считаться только от дня смерти героя. Не раньше.

Расцарапывание ран и выковыривание струпьев - необходимо нам для самоутверждения.

Одна львовская газета публикует рассказ пенсионерки об обнищании. Вот она заплатила коммуналку - и все, несколько гривен осталось на хлеб. Но не спрашивает журналистка, почему бабка не оформила субсидию. Хотя бабка обмолвилась, что дети ее - за границей. Здесь бы журналистке спросить фамилию. Найти их через "Фейсбук" и поинтересоваться, как же вы бабку покинули на произвол судьбы? И получилось бы, что бабка просто солгала.

Таких людей среди тех, кто сетует на свое обнищание, полно. В каждой очереди к врачу или к паспортному столу приходилось ли вам слышать что-нибудь радостное? Похвастался ли кто-то своим счастьем, достижениями? Нет. Только грусть и печаль. Если нет беды, надо ее выдумать. Потом лелеять и ласкать, как хомячка. Потому что ничего нас так не объединяет, как общие сетования, вздохи и проклятия.

Автор: Юрий ВИННИЧУК, писатель
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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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