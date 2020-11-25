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четверг, 26 ноября 2020 07:35

"Мы обречены на победу. Власть ускорит реформы или будет сметена"

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- Украинцы избрали президентом человека, который ни дня не была в политике. Предшественники спокойно передали власть. Это стало возможным благодаря трем предыдущим революциям. На самом деле это отдельные эпизоды одной. Как должное воспринимаем независимость, хотя всего 30 лет тому назад были частью "тюрьмы народов". Заплатили кровью. Но империя не вернула нас назад. Это самое дорогое достижение, - говорит ученый, участник русско-украинской войны 47-летний Евгений Дикий.

- Можем дальше решать другие проблемы. Остался запрос на верховенство права - справедливый суд. Имели определенный прогресс. Но правоохранительная система взяла реванш, - продолжает Дикий. - Ключевую роль на Майдане сыграли малый и средний бизнес. Это была попытка вырваться из современного феодализма. Но освобождение от олигархов не произошло. Состоялся очередной передел власти и финансовых потоков между ними.

21 ноября в Украине седьмой раз отметили День достоинства и свободы. Владимир Зеленский пообщался по видеосвязи с участниками протестов 1990, 2004 и 2013-2014 годов. В мероприятии приняли участие Евгений Дикий, председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, участник Евромайдана Мирон Гордейчук, религиовед Игорь Козловский, ветеран АТО Виталий Кузьменко, философ Евгений Быстрицкий, Наталья Бойко, жена погибшего Героя Небесной сотни Владимира Бойкива.

Какие впечатления от встречи с президентом?

- Занимает высокую должность полтора года и до сих пор не считает себя политиком. Это дешевый популизм. Повторил, что есть отдельно абстрактный, едва не идеальный народ и плохие политики.

Считаю угрозой его позицию относительно референдума (18 июня Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект президента о народовластии через всеукраинский референдум. - ГПУ). Это инструмент для зрелых обществ. Иначе становится оружием на пути к диктатуре. Мнение большинства не всегда правильное. Особенно, когда конкретные силы через "телеящик" формируют ее. Три революции делало меньшинство. Оно в 2014-м сформировало добробаты и пошло воевать. Оно гарантировало большинству право проголосовать за Зеленского.

Президент на встрече больше всего отреагировал на эмоциональную речь Мирона Гордийчука о том, что говорить надо здесь, потому что можем и через баррикады. Зеленский трижды повторил, что не стоит пугать новым Майданом. Жестко отмежевался от ОПЗЖ.

Нынешняя власть идет путем, основанным во время Майдана?

- Зеленский и его команда не имеют политического видения будущего страны в украинском смысле. Но и не являются кремлевскими агентами или реваншистами. Это люди с типичным постколониальным сознанием и без стратегического мышления. Зажаты между двумя силами, которые это видение имеют. Одно - это белорусский вариант, когда страна является фактически частью России. Второе - Украина является частью ЕС в бизнесе, законах и внешнеполитических блоках. Власть поочередно делает уступки обеим силам - в зависимости от того, кто нажмет или предложит ситуативную помощь.

Пророссийские и реваншистские силы пытаются осуществить откат к ситуации, которая была еще перед оранжевой революцией. Это Андрей Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Януковича. - ГПУ), депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский, "Оппозиционная платформа - За жизнь" и группа Игоря Коломойского в парламенте "За будущее". Патриотическая часть общества этому жестко противостоит. Ежегодные марши на День Независимости напоминают, что будет, когда реванш станет слишком наглый.

Кто больше всего противодействует реформам?

- Работники системы, их окружение. Десятки тысяч судей и сотни тысяч работников правоохранительных органов. Экономическое обеспечение этой системы - олигархи. Коломойский и Ахметов враждуют не друг против друга, а за управление системой. Олигарх перестает быть таковым, когда теряет доступ к госбюджету. Их предприятия неконкурентные. Выживают, потому что доят налогоплательщиков через контролируемый госаппарат. Все олигархические кланы одинаково не готовы жить при свободному рынке. Их телеканалы убеждают людей за сохранение системы. Как только мы ее реформируем и все будет работать как на Западе, в империю нас уже не вернуть.

Есть риски сойти с евроатлантического курса?

- Мы обречены на победу. Власть ускорит реформы или будет сметена.

19 ноября в Национальном музее Революции достоинства на ул. Лаврской, 9, в Киеве работники Нацполиции и СБУ провели обыски. Заявили о финансовых нарушениях и ущербе на 4 млн грн. Но основные следственные действия ведут в отношении генподрядчика, который должен был построить Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни. Ему в 2018 году музей перечислил 111 млн грн аванса, а работы до сих пор не начали. Мемориал не строят, потому что участок, где он должен появиться - под арестом. Там проводят следственные действия и эксперименты для расследования расстрелов на Майдане, говорит директор музея Игорь Пошивайло.

- На днях Госбюро расследований возбудило дело по заявлению депутата от ОПЖЗ Рината Кузьмина о якобы госперевороте, совершенном нами на Майдане. Также передали в суд дело по обвинению активистки Татьяны Черновол в умышленном убийстве путем поджога офиса "Партии регионов" 18 февраля 2014-го.

Назвать это совпадением нельзя. Выглядит давлением реваншистских сил на оппонентов. Зеленский предположил, что это сознательная политическая провокация от кого-то из руководителей силовых органов. Но ГБР и СБУ выполняют приказы с Банковой. Получается, не только?

Государственный переворот действительно был. Но его совершил Янукович с пособниками 16 января (речь идет о так называемых диктаторских законах, принятых с нарушением регламента и процедуры - поднятием рук. - ГПУ).

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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