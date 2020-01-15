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четверг, 16 января 2020 06:06

Можем стать вторыми после Америки

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Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в Евросоюз в прошлом году. Продала товаров на 7,3 млрд евро — более 194 млрд грн. Увеличила экспорт на 41%, или 2,1 млрд евро, свидетельствуют данные отчета Еврокомиссии. Больше поставляли только США — 12,3 млрд евро, и Бразилия — 11,7 млрд евро.

— Прежде всего нарастили экспорт зерна, фасованного масла и курятины. Это стало возможным после того, как ЕС увеличил квоты на поставки этой продукции для нашего государства, — говорит экономист Андрей Новак, 46 лет. — Это хорошо влияет на общую динамику роста внутреннего валового продукта страны. Но прямой связи с уровнем жизни рядовых украинцев не имеет. До сих пор большая часть отечественной экономики находится в тени. Видим рекордную урожайность, повышение экспорта. Однако это не улучшает благосостояние граждан. Аграрная экономика всегда отставшая. В структуре экспорта Украины более 40 процентов занимает сельскохозяйственный сектор. Надо делать акцент на промышленность.

Евросоюз начал меньше покупать в далеких стран и больше у Украины. Например, раньше импортировали аграрную продукцию из Аргентины, других стран Латинской Америки, Африки. ЕС выбрал стратегию на постепенное уменьшение импорта издалека.

С начала действия зоны свободной торговли с ЕС в 2016 году наш аграрный экспорт вырос более чем в два раза. При схожей динамике в ближайшие годы обгоним Бразилию и выйдем на второе место после Америки. Надо, чтобы Евросоюз увеличил квоты на экспорт для Украины. Необходима и внутренняя поддержка. Например, отмена моратория на продажу земли может подогреть инвестиционный интерес.

41 процент роста экспорта — не самый большой наш рекорд. Поставки на Ближний Восток в прошлом году увеличились на 70 процентов.

Агроэкспорт Украины в целом составил $15,78 млрд — более 360 млрд грн — за январь-сентябрь прошлого года.

Это на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2018-го, по данным Минагрополитики. По итогам третьего квартала Украина экспортировала рекордные 39,8 млн т зерновых, на 44% больше прошлогоднего показателя.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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