"Москва говорит Киеву, что не пойдет на уступки"

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 189
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1125
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2052
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2430
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1314
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3186
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1881
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4572
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6426
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3915
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2394
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6525
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1332
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 126
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
пятница, 11 октября 2019 07:35

"Москва говорит Киеву, что не пойдет на уступки"

  Комментировать
 

- Золотое и Петровское обстреляны. Разведение войск должно было начаться на седьмой день после того, как на участке сохраняется мир, - говорит 7 октября министр иностранных дел Украины 49-летний Вадим Пристайко. 5 октября во время обстрела Петровского в Донецкой области ранили украинского военного. На следующий день враг 20 мин. бил по окрестностям Золотого Луганской области. Погиб боец 28-й отдельной механизированной бригады Иван Дейкун. На 7 октября планировали разведение войск возле этих населенных пунктов.

По договоренностям 2016 года возле Станицы Луганской, Золотого и Петровского обе стороны должны были отойти каждая на 1 км от линии соприкосновения. Условие - семь дней без обстрелов. Разведение реализовали в районе Станицы Луганской 30 июня этого года.

- Разведение предусматривает отход наших Вооруженных сил. Но фортификационные сооружения останутся. Если та сторона не выполнит, ВСУ займут свои позиции, - говорит Пристайко.

После разведения сил по всей линии разграничения по Минским договоренностям в "серую зону" могут попасть Широкино, Пески, Гранитное, Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, которые сейчас под контролем украинской армии.

- Вопрос будет обсуждаться в нормандском формате (переговоры между главами Украины, Германии, Франции и России. - ГПУ), - говорит заместитель командующего штаба операции Объединенных сил Богдан Бондарь в эфире "Радио Свобода". - Противник также уйдет из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. Из тех населенных пунктов, которые мы не контролируем.

- Руководство террористических образований не желает терять источники доходов. В случае достижения реального мира они потеряют власть и деньги или отправятся на скамью подсудимых за измену родине и военные преступления, - говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

- На Донбассе воюют оккупационные войска. Обстрелы не прекратились. Россия как не выполняла договоренности, так и не будет, - говорит политолог 42-летний Михаил Басараб. - Москва подает Киеву сигналы: не пойдет на уступки и не сделает и шага навстречу. Надеюсь, Зеленский поймет, в какую ловушку ведет себя и Украину, согласившись на "формулу Штайнмайера" (определяет порядок осуществления политической части минских договоренностей, упускает политику безопасности. - ГПУ).

Украинская сторона должна активно подчеркивать, что огонь не прекращает и срывает разведение именно РФ.

- Россия не заинтересована во встрече лидеров нормандского формата. Она выдвигает новые требования. Мол, надо согласовать документ, который будут подписывать лидеры, - заявляет Вадим Пристайко в эфире канала ICTV. - Украина выполнила два условия. Прекратила стрелять (договоренность о прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведения огня - в ответ, в частности. - ГПУ) и подписала злосчастную "формулу Штайнмайера". К встрече готовы три лидера – наш, французский президенты и немецкий канцлер. Пока не слышим от России готовности.

- Каждым своим требованием Кремль подталкивает нас к капитуляции, - говорит Александр Кочетков. - Киев уже пообещал выборы на оккупированных территориях, особый статус. Теперь Москва хочет официального подтверждения первым лицом государства документа, который подпишут в Нормандии. Это фактически узаконит ДНР и ЛНР. Есть шанс, что Зеленский увидит - России не нужен мир. Решит развивать собственную армию и заморозить конфликт.

- Слова и действия Зеленского показывают, что он готов к широкому компромиссу. Но украинское общество не воспримет капитуляционных обязательств. Доверие к президенту будет падать. Может потерять должность, - добавляет Михаил Басараб. - Начнется масштабный протест. Зеленский еще может остановиться. Сказать, что из-за грубых нарушений со стороны РФ прекращает разговор об уступках.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Москва говорит Киеву, что не пойдет на уступки"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 41428
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
15
 Просмотров: 26730
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 20340
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 1 Просмотров: 20232
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту Просмотров: 14220
Комментарии
"С такими посредниками в переговорах нас ждет поражение"
"С такими посредниками в переговорах нас ждет поражение" Просмотров: 18
Расследуют роль Украины в катастрофе малайзийского боинга
Расследуют роль Украины в катастрофе малайзийского боинга Просмотров: 306
Украина начала покупать электроэнергию в России
Украина начала покупать электроэнергию в России Просмотров: 54
"Последствий не осознают ни Кучма, ни Зеленский, ни даже Путин"
"Последствий не осознают ни Кучма, ни Зеленский, ни даже Путин" Просмотров: 189
Зеленский встретился с Лукашенко в Житомире
Зеленский встретился с Лукашенко в Житомире Просмотров: 54
Больше всего комментируют
7
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
3
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 2926
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua