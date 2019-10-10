"Москва говорит Киеву, что не пойдет на уступки"

- Золотое и Петровское обстреляны. Разведение войск должно было начаться на седьмой день после того, как на участке сохраняется мир, - говорит 7 октября министр иностранных дел Украины 49-летний Вадим Пристайко. 5 октября во время обстрела Петровского в Донецкой области ранили украинского военного. На следующий день враг 20 мин. бил по окрестностям Золотого Луганской области. Погиб боец 28-й отдельной механизированной бригады Иван Дейкун. На 7 октября планировали разведение войск возле этих населенных пунктов.

По договоренностям 2016 года возле Станицы Луганской, Золотого и Петровского обе стороны должны были отойти каждая на 1 км от линии соприкосновения. Условие - семь дней без обстрелов. Разведение реализовали в районе Станицы Луганской 30 июня этого года.

- Разведение предусматривает отход наших Вооруженных сил. Но фортификационные сооружения останутся. Если та сторона не выполнит, ВСУ займут свои позиции, - говорит Пристайко.

После разведения сил по всей линии разграничения по Минским договоренностям в "серую зону" могут попасть Широкино, Пески, Гранитное, Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, которые сейчас под контролем украинской армии.

- Вопрос будет обсуждаться в нормандском формате (переговоры между главами Украины, Германии, Франции и России. - ГПУ), - говорит заместитель командующего штаба операции Объединенных сил Богдан Бондарь в эфире "Радио Свобода". - Противник также уйдет из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. Из тех населенных пунктов, которые мы не контролируем.

- Руководство террористических образований не желает терять источники доходов. В случае достижения реального мира они потеряют власть и деньги или отправятся на скамью подсудимых за измену родине и военные преступления, - говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

- На Донбассе воюют оккупационные войска. Обстрелы не прекратились. Россия как не выполняла договоренности, так и не будет, - говорит политолог 42-летний Михаил Басараб. - Москва подает Киеву сигналы: не пойдет на уступки и не сделает и шага навстречу. Надеюсь, Зеленский поймет, в какую ловушку ведет себя и Украину, согласившись на "формулу Штайнмайера" (определяет порядок осуществления политической части минских договоренностей, упускает политику безопасности. - ГПУ).

Украинская сторона должна активно подчеркивать, что огонь не прекращает и срывает разведение именно РФ.

- Россия не заинтересована во встрече лидеров нормандского формата. Она выдвигает новые требования. Мол, надо согласовать документ, который будут подписывать лидеры, - заявляет Вадим Пристайко в эфире канала ICTV. - Украина выполнила два условия. Прекратила стрелять (договоренность о прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведения огня - в ответ, в частности. - ГПУ) и подписала злосчастную "формулу Штайнмайера". К встрече готовы три лидера – наш, французский президенты и немецкий канцлер. Пока не слышим от России готовности.

- Каждым своим требованием Кремль подталкивает нас к капитуляции, - говорит Александр Кочетков. - Киев уже пообещал выборы на оккупированных территориях, особый статус. Теперь Москва хочет официального подтверждения первым лицом государства документа, который подпишут в Нормандии. Это фактически узаконит ДНР и ЛНР. Есть шанс, что Зеленский увидит - России не нужен мир. Решит развивать собственную армию и заморозить конфликт.

- Слова и действия Зеленского показывают, что он готов к широкому компромиссу. Но украинское общество не воспримет капитуляционных обязательств. Доверие к президенту будет падать. Может потерять должность, - добавляет Михаил Басараб. - Начнется масштабный протест. Зеленский еще может остановиться. Сказать, что из-за грубых нарушений со стороны РФ прекращает разговор об уступках.