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четверг, 24 декабря 2020 07:10

Кремль нанес киберудар по Соединенным Штатам

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Американские ведомства и компании подверглись кибератаке. О нападении сообщили 13 декабря. Под ударом оказались Департамент национальной безопасности, Министерство финансов, Министерство торговли и агентство, отвечающее за ядерное оружие.

Целью стали более 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний в США, Канаде, Великобритании, Испании, Бельгии, Израиле, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах. Такие данные корпорации "Майкрософт", которая тоже подверглась нападению.

Злоумышленники вставили вредоносный код в обновление программного обеспечения, которое распространяла с марта американская компания "СоларВиндс". За неделю до этого ее компьютеры взломали.

США обвиняют в кибератаке Россию. Вновь избранный президент Джозеф Байден обещает наказать виновных. Кремль причастность отрицает.

"Для Штатов это самая мощная атака со времен Перл-Харбора 7 декабря 1941. Киберудар растянут во времени. Пика достиг перед заседанием Коллегии выборщиков президента, - пишет директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ" 57-летний Михаил Гончар в фейсбуке.

- В Вашингтоне четко определили, что агрессор - Россия. В ответ могут ударить высокоточными средствами по местам сосредоточения российских киберсил в Европе и в других местах. Возможен и мягкий вариант нежесткого влияния Америки. Например, на прекращение строительства путинских газопроводов - "Северного потока-2" на Балтике и "Турецкого потока" в Черном море. Украина, Польша и США добиваются этого давно, действуя добрым словом. Но добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего".

Автор: Екатерина ПОДОЛЯНЕЦ
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