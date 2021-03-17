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четверг, 18 марта 2021 00:40

Кремль будет работать на истощение Украины

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- На фронте стало больше провокаций. Я не хочу связывать это с закрытием каналов Медведчука. Но это происходит в одно время, — говорит президент 42-летний Владимир Зеленский 9 марта.

Перед тем ДНР разрешила бандформированиям открывать огонь на опережение по позициям украинских военных. То есть атаковать первыми. Оккупанты обвиняют Украину в нарушении мирных соглашений.

16 украинских военных погибли с начала года. С начала перемирия 27 июля прошлого года до конца 2020-го потеряли четырех бойцов.

— Готовится "нормандской встрече" (между руководителями Украины, Франции, Германии и России. - ГПУ). Но я сказал западным партнерам: если не будет этих переговоров, я встречусь с каждым из лидеров "нормандской четверки". Откладывать постоянно не получится, - говорит Зеленский.

— На столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией. Доработанный Украиной, — заявил глава Офиса президента 49-летний Андрей Ермак. — Участники "нормандского формата" ждут реакции Москвы. Она должна четко сказать, готова ли идти по пути установления мира на Донбассе.

- Россияне согласились на перемирие как на временный тактический шаг, - говорит политолог Михаил Басараб, 43 года. — Дали время нашему президенту, чтобы воплотил капитулянтские требования. Но он не может этого сделать. Не имеет контроля над парламентом. Даже над своей фракцией. К тому же есть сопротивление общества. Путин начал силой принуждать к уступкам.

Санкции против Виктора Медведчука и его каналов — фактически российских — могли стать фактором обострения. Следующий фактор - избрание нового президента США Джо Байдена. Россияне поднимают ставки, чтобы улучшить позицию в переговорах со Штатами об Украине. Вашингтон может войти в "нормандский процесс" или начать параллельную площадку. Возможно объединение вопросов Донбасса и Крыма в одном пакете. Сейчас возвращение полуострова Украине почти не обсуждают. Дипломатическим путем заставить Кремль уйти из Донбасса можем только совместно с западными партнерами. Прежде всего из США. Надо добиться шоковых санкций.

В Минске можно урегулировать конфликт только, как этого хочет Москва. "Нормандский формат" не дает результатов. Подходит к концу эра Ангелы Меркель в Германии. Берлин может стать чувствительнее к интересам Москвы. Во Франции тоже наметилось улучшение отношений с РФ. Изменить все может появление в переговорах США. Нужна политическая воля Байдена.

Масштабного наступления РФ не будет. Это будет иметь для нее тяжелые экономические последствия. Кремль будет работать на истощение Украины. Будет вести дальше окопную войну с работой снайперов и периодическими обстрелами. Возможны большие, но локальные бои. Может провоцировать из Беларуси. В критически важных для украинского экспорта Черном и Азовском морях будет создавать проблемы для судоходства. Будет работать через агентуру в Украине. Попытаются купить новые телеканалы. В местных советах юга и востока много пророссийских руководителей. Могут действовать через них.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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