Контроля ноль, правил игры ноль

Украинский литературовед Григорий Костюк в воспоминаниях "Окаянные годы", вышедших 1978 года в канадском Торонто, вспоминает трагикомедийную историю одного из заключенных Лукьяновской тюрьмы.

Главного инженера Днепровского пароходства арестовали за саботаж и оскорбление вождя партии и правительства. Преступление заключалось в том, что он якобы противился выполнять приказ наркома транспорта СССР Лазаря Кагановича, в соответствии с которым поезда и пароходы должны были двигаться быстрее. Наркому было невдомек, что паровые котлы рассчитаны на ограниченную силу давления. И выше предела ни один технически образованный руководитель не позволит таких экспериментов. Однако секретарь парторганизации Днепровского пароходства вызвал к себе главного инженера и напомнил, что приказ наркома надо выполнять. А как — это дело главного инженера. Тот в ответ напомнил, что Каганович в юности имел какое-то отношение к производству кожи, поэтому может указывать как лучше мять ее. Но с какой мощностью должны работать паровые котлы паровозов-пароходов — не его компетенция. Позицию инженера расценили как оскорбление вождя. Он получил восемь лет концлагеря.

Эта история вызвала определенные ассоциации с действиями "слуг народа", которые взялись выполнять приказ о приватизации украинской земли. Проблему, которую не могли решить на протяжении четверти века, в условиях войны алярмово воплощают люди, далекие от понимания методики разгосударствления.

Спешка зе-команды в принятии судьбоносных для государства решений наводит на невеселые размышления. Зачем проводить турбореформу в условиях войны? Земля — это прежде всего вопрос политический. Потому что речь идет о существовании Украинского государства.

Право продавать землю — это не то, что нужно хозяевам. Будет ли решена проблема покупки фермерами обрабатываемых участков? Так вот. Цены неподъемные, а программы поддержки фермеров — отменены. "Слуги народа" избегают ответа на главный вопрос: кто сможет купить землю?

Сторонники отмены моратория утверждают, что небольшие сельскохозяйственные предприятия получат доступ к кредитованию. Алексей Гончарук перед избранием на должность премьер-министра обещал бизнесу кредиты под 12-13 процентов годовых. И что? На середину ноября средняя кредитная ставка составляет 22,57 процента. Тогда как в Польше — от 3,5 до 5,2. В Германии — 4,3 процента годовых, по Еврозоне — 4,8.

Законопроект №2194, принятый в первом чтении, позволяет открывать рынок земли для холдингов и иностранных корпораций. 10 октября представители фракции "Слуга народа" зарегистрировали альтернативный проект №2178-10 — чтобы приобретение иностранцами права на землю отсрочить до 2024 года. Понятно, что это "филькина грамота".

Мой дед Иона Андреевич Романчук в 1916 году был демобилизован из-за контузии в чине старшего фейерверкера 2-й батареи 75-й артиллерийской бригады 31 армейского корпуса. За его Георгиевские кресты и медали на протяжении двух лет выплачивали хорошие деньги. И в условиях панской Польши, где был ипотечный банк и приемлемые условия займа, за 20 лет сумел купить на Волыни 116 гектаров земли, часть озера и участок леса.

Историк Владимир Марчук проанализировал, как работали государственные банки Волынского воеводства в 1921-1939 годах. Государственный сельскохозяйственный банк выдавал краткосрочные ссуды на определенные цели — удобрения, огнеупорные кровельные материалы, корма для скота, семян, садоводство и т.п. Основным условием получения кредита было оформление права собственности на землю.

А сколько земли может купить фермер в современной Украине? Вопрос риторический. Потому что стартовая цена одного гектара земли составит примерно 2500 долларов.

На начало 2001 года 6,48 миллиона крестьян получили сертификаты о праве на земельную долю. Под паи отданы 26,5 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, то есть около 4 гектаров на каждого собственника. И крестьяне не получили возможности их эффективно обрабатывать. Не имели техники, семян, препаратов защиты растений. При этом у большинства не было агротехнического образования, необходимого для внедрения эффективных методов обработки, писал бывший народный депутат Михаил Сирота.

— Приняли закон о рынке земли. А где возможности для фермеров? У нас нет доступа к кредитам. Нет технологий. Вы создаете возможности для людей с технологиями и техникой. Они приедут сюда. Ко мне поляк придет, даст деньги, и я куплю ему землю. Как вы проверите, откуда эти средства? Контроля ноль, правил игры ноль, — заявил основатель фермерского хозяйства на Львовщине Николай Стецькив на телевидении.

Россия имеет большой опыт проникновения на наш энергорынок и в банковский сектор. Она не пропустит возможности зайти и на земельный рынок. Россияне будут среди первых, желающих приобрести украинские черноземы. Речь идет о новейшей колонизации Украины в XXI веке.

В ноябре этого года Виктор Шишкин, судья КСУ в отставке, предостерег: имеем военную капитуляцию и капитуляцию из-за продажи земли. У арабов, израильтян, американцев, китайцев есть финансовые возможности для скупки украинских земель.У России нет, поэтому отбирает землю военными действиями. Главная функция земли — государствообразующая. Без национальной земли нет национального государства.

Следует заметить, что частная собственность на землю в развитых странах далеко не повсеместная. В Канаде частное владение не превышает 9,8 процента. Верховным владельцем земли в Великобритании является королева. В США государственные земли занимают более 40 процентов территории страны. В Израиле в государственной собственности находится почти 91 процент сельхозугодий, предоставляются только права пользования участками. В Италии тот, кто получает участок, должен обрабатывать землю собственным трудом и иметь эффективные профессиональные навыки.

Среди многих аргументов против открытия рынка земли забывают о, возможно, самом важном — без верховенства права земельную реформу нельзя назвать иначе, как масштабной аферой.