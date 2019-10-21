"Или выходите 31 октября, или оставляете эту идею"

17 октября Европейский Союз и Великобритания согласовали договор о брекзите. Начнет действовать 31 октября. Тогда Соединенное Королевство выйдет из ЕС.

"Это позволит сторонам избежать хаоса. Теперь парламент Великобритании должен завершить брекзит, чтобы мы могли перейти к другим приоритетам. Таким как стоимость проживания, здравоохранение, преступность и окружающая среда", - написал в "Твиттере" британский премьер-министр 55-летний Борис Джонсон.

- Похоже, мы приблизились к финалу, - говорит председатель Европейского Совета Дональд Туск, 62 года.

Договор должны одобрить парламенты ЕС и Великобритании. После 5 часов дебатов в Палате общин 19 октября голосование перенесли на 22-е. Депутаты поддержали поправку - соглашение с ЕС не утвердят, пока Палата общин не примет все необходимые для выхода из Cоюза законы.

Проект договора касается вопроса жесткой границы между независимой Ирландской Республикой и Северной Ирландией в составе Соединенного Королевства. Северная Ирландия будет оставаться в таможенной юрисдикции Великобритании. Однако законы ЕС будут действовать в отношении товаров, поставляемых на эту территорию. Также Евросоюз и Великобритания будут работать над соглашением о свободной торговле до 2020 года.

Выход из ЕС поддержали 52% британцев на референдуме 23 июня 2016 года. Брекзит планировали на 31 марта 2019-го. Отсрочили до 12 апреля и 31 октября. Летом премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке из-за провала его осуществления. Великобритания потеряет 300 млрд евро до 2030 года из-за выхода из Евросоюза, по данным немецкого Фонда Бертельсмана.

- ЕС отказался вступать в переговоры с Джонсоном с нуля. Поэтому за основу взяли соглашение, которое готовила бывший премьер Тереза Мэй. Главное изменение касается ирландского вопроса, - говорит эксперт-международник Украинского института будущего Илия Куса, 25 лет.

- В новом документе Великобритания пошла на уступки Евросоюзу. 31 октября все Соединенное Королевство выходит из ЕС и там начинается переходный период до января 2020 года. Северная Ирландия как часть Великобритании формально тоже выходит из ЕС, но остается в таможенном союзе. Фактически сохраняет экономические и таможенные связи с континентальной Европой. Поэтому не будет границы между ней и независимой Ирландской Республикой. Ранее Лондон был против такого сценария, рассматривал его как угрозу национальному суверенитету. Мол, Уэльс и Шотландия тоже могут захотеть особого статуса в составе Королевства.

Борис Джонсон имеет один шанс. Не сможет несколько раз просматривать документ о брекзите, как его предшественница. ЕС четко дал понять, что Лондон больше не получит отсрочки. Или выходите 31 октября, или оставляете эту идею.

Если бы Великобритания выходила без соглашения, это ослабило бы экономику ЕС, в политическом смысле усилило бы Россию. Это был бы негатив для Украины.

После выхода Великобритании из Евросоюза главную роль в объединении получит Франция. Вряд ли другие страны захотят покинуть европейское содружество. Но это не отменяет кризиса в организации. ЕС надо реформироваться. В 2007 году провел неудачную стратегию расширения. Присоединил Румынию и Болгарию, которые не соответствовали европейским стандартам. Многие граждане этих стран поехали в развитые государства Европы, занимали рабочие места и создавали социальную напряженность.

Сейчас лидеры Франции и Германии предлагают стратегию параллельного развития для Европы. Это усложнит реформирование отсталых стран. Восточная Европа будет на периферии, а западноевропейские государства замкнутся и останутся ядром ЕС.