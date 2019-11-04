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вторник, 05 ноября 2019 07:35

Газотранспортная система остается в государственной собственности

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Верховная Рада приняла 31 октября закон об отделении газотранспортной системы от Нафтогаза.

- Это означает привлечение инвестиций в украинскую ГТС и создание независимого оператора соответственно европейскому законодательству, - говорит премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет. - Гарантирует энергетическую безопасность Европы, усиливает нашу стойкость на международной арене. Украинская газотранспортная система остается в государственной собственности на 100 процентов.

- Речь идет о выделении в структуре Нафтогаза независимого системного оператора. Получил определенную самостоятельность, в том числе финансовую, но не полную независимость, - говорит эксперт по энергетике Научно-технического центра "Психея" 48-летний Геннадий Рябцев. - Эта структура будет обеспечивать транзит. В частности, российского газа по украинской территории. Без создания такого оператора невозможно подписать соглашение с Газпромом (заключили в 2009 году на 10 лет, его действие завершается 31 декабря. - ГПУ) согласно европейскому законодательству. Требование определено в Соглашении об ассоциации с ЕС.

Автор: Марианна ЖОГАН
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