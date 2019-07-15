Европа отменяет санкции против Януковича

Суд Европейского Союза 11 июля отменил санкции против Виктора Януковича и его окружения. Ограничения отменили по искам президента-беглеца, его сына Александра, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-премьера Сергея Арбузова, тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки, его сына Артема и главы администрации Януковича Андрея Клюева.

ЕС наложил санкции в 2014-м на основании уголовного производства в Украине - хищение государственных средств. Европейские активы Януковича и его окружения заморозили. Это решение ежегодно продолжали. Суд признал: украинская власть не предоставила достаточно аргументов для введения санкций. Совет Европы, мол, не имел необходимого обоснования. Суд отменил ее решение, действовавшее в 2016-2018 годах и в начале 2019-го. Однако ограничения против Януковича и его приспешников продолжают действовать. Решение от 4 марта о продлении санкций действительно до 6 марта 2020-го.

"Каждый год в конце февраля или в начале марта Совет ЕС решает, продлить ли санкции в отношении бывших украинских чиновников. И, учитывая это решение суда, по всей вероятности, их больше не продолжат или суд отменит их досрочно, - пишет в "Европейской правде" Татьяна Шевчук из Центра противодействия коррупции. - На практике это означает, что средства и активы, выведенные режимом Януковича в ЕС, будут навсегда потеряны для украинцев".

- Генпрокуратура должна ежегодно предоставлять ЕС аргументы для продолжения санкций. Но на самом деле не расследовала преступления Януковича и его окружения. Только заочно обвинили бывшего президента в госизмене. Но санкции к этому не привязаны. Надо было выдвигать ему обвинения за хищение государственных средств. На основе этой статьи Евросоюз заморозил активы, - говорит политолог Тарас Загородний, 40 лет.

- Украинская сторона еще имеет шанс исправить все. До марта следующего года наши правоохранители должны начать основательное расследование хищения государственных средств командой Януковича. Тогда мы сможем подать апелляцию в Европейский суд, предоставить нужные доказательства и доказать, что преследование этих политиков оправданны - их нельзя отменять.