"Если экономика не заработает, в стране ничего не изменится"

— Остро стоит вопрос недофинансирования. Ситуация с бюджетными выплатами педагогам, медикам в маленьких населенных пунктах тяжелая, — говорит кандидат в народные депутаты 42-летняя Ирина Ванникова. — Закрываются ФАПы. Людям не доплачивают зарплаты. Они не знают, за что жить. Кроме того, всем нужно оздоровить детей, поехать в отпуск. В местных бюджетах денег нет. Я два года занимаюсь социальными коммуникациями по населенным пунктам. Понимаю, что своими ресурсами объединенные территориальные громады не вытягивают. Надо искать выход.

Ирина Ванникова помогла решить проблему с недофинансированием государственных выплат в районах и селах. Она обратилась к предприятиям Черкасской области с просьбой найти способ совместно решить вопрос — обеспечить дополнительное поступление в бюджет. Эти средства восполняют дефицит государственных выплат.

- Первым отзывается сельскохозяйственное предприятие "Урожай", - продолжает кандидат. - Предложила дополнительно уплатить налоги. Тогда пришло письмо от Городищенского территориального медицинского объединения. Просили решить проблему недофинансирования. У них 376 работников. Фонд зарплаты за месяц — около трех миллионов гривен. Дефицит составляет 400 тысяч. Очевидно, что бизнес должен быть социально ответственным.

Кандидат в народные депутаты давно сотрудничает с предприятием. Совместно развивали школы, детские сады, больницы. Помогали семьям воинов АТО.

— Однако общество и бизнес не имеют возможностей, чтобы системно изменить положение в стране. Если не укрепится экономика, то не заработает прозрачная налоговая система. Усилия не изменят уровень жизни людей качественно. Нужны депутаты, которые будут понимать механизм работы и представлять громаду. Чтобы это работало на пользу украинцам.

— Мы контролируем ситуацию на местах, — говорит 39-летний Александр Воскобойник, директор предприятия "Урожай". — Но Ирина Валерьевна помогла увидеть более глобальную проблему. К примеру, в Каневском районе хотят закрыть шесть ФАПов. В Катеринопольском - задолжали техработникам школ 450 тысяч гривен. Поэтому мы решили дополнительно уплатить НДФЛ, чтобы в ОТГ и в администрации поступило почти 10 миллионов гривен. Понимаем, что полностью проблему не решим. Но эти средства направят на решение срочных вопросов.

— За два года работы Ирины Ванниковой на округе трудно не заметить достижений. Сначала работала как общественный деятель. Затем как кандидат в народные депутаты, — добавляет Воскобойник. — Она указывает на те проблемы, которые не замечает бизнес, сотрудничая с громадами в социальной сфере. Поэтому благодаря инициативам Ирины Ванниковой удается глубже понять суть многих вопросов и найти эффективные пути их решения.

— Важно объединять усилия с бизнесом, — добавляет Ирина Ванникова. — И даже вместе не можем преодолеть непрозрачную систему налогообложения. Сейчас она напоминает репрессивную машину. Надо выбирать политиков, для которых человек будет в центре реформы. Наша цель — системно изменить власть. Но бюрократия обрезает крылья бизнесу. От того, что мы поставим 25 детских площадок, рабочие места не появятся. Если экономика не заработает, то в стране ничего не изменится. А это уже компетенция политики. Переломить систему можно на уровне парламента. Если будут платить налоги и будут заходить инвесторы, то государственная поддержка будет скорее приятным бонусом, а не основной помощью.