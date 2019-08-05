Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

В России с начала июля горит 3 млн га леса в Сибири. Пожары не тушат. Это экономически нецелесообразно, говорят местные власти. Мол, стоимость тушения превышает размер убытков. Борются с огнем, если только он угрожает населенным пунктам или объектам инфраструктуры. От помощи других государств Россия отказывается. К "тушению" привлекают шаманов и проводят молебны. Дым уже достиг США и Канады.

Пожары в Сибири - следствие неправильных политических решений российских властей. Владимир Путин закрыл Государственное агентство лесного хозяйства. РФ потеряла всю технику, специалистов, лесников. Специальные самолеты, которые могли перевозить много воды, распродали. Лес отдали в аренду, чего нельзя было делать. Для арендаторов главное - рубить деревья. Они не имеют людей и техники для тушения. Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ бороться с лесными пожарами тоже не может. Работники этой службы не подготовлены. Пожары в лесах имеют другие условия, масштабы и даже технику. Их нужно уметь тушить. Пожарной машиной в лес не поедешь, да и воды много в ней не привезешь.

Даже такой масштабный лесной пожар загрязняет воздух меньше, чем извержение одного вулкана. Но это не снимает с России ответственности за бездействие. Хотя наказать ее невозможно. Не существует соответствующего международного договора.