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четверг, 13 февраля 2020 07:25

Два "экс-беркутовца" вернулись в Киев

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Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых обвиняют в расстрелах на Майдане, 8 февраля вернулись в Киев. Их обменяли 29 декабря на украинцев, удерживаемых на оккупированном Донбассе.

"Экс-беркутивцы" отрицают свою вину. Говорят, вернулись ради правды. Будут принимать участие в дальнейших судебных заседаниях.

Эти ребята правы в одном: Майдану должно быть дано правовое определение. Когда люди убивают и уничтожают имущество - совершается преступление. Вопрос - кто преступник?

Здесь мы с "Беркутом" видим ситуацию противоположно. Прав только кто-то один из нас. Либо 16 января 2014 президент Виктор Янукович с группой соучастников совершил попытку антиконституционного государственного переворота. С этого момента в стране прекратилась легитимность власти. Все наши действия до восстановления этой легитимности после побега преступника были законной самозащитой, защитой Конституции и подавлением антиконституционного путча.

Либо наоборот - переворот произошел 21 февраля 2014-го. А мятеж с целью свержения законной власти путем массовых беспорядков начался 19 января на улице Грушевского.

Кто-то должен ответить за преступление и сесть надолго. Это не тот случай, где можно "сойтись посередине" или делать вид, что ничего не произошло.

Предыдущая власть пять лет убегала от прямого ответа на вопрос: кто же был путчистом, а кто - защитником Конституции зимой 2014? Теперь мы имеем результат - "беркутят", которые вернулись и требуют суда над нами.

Возможно, хотя бы это наконец заставит нас объединиться и добиться ответа на вопрос: чем был наш Майдан и кем тогда были мы? Преступниками или защитниками закона от произвола? От ответа зависит, какую страну мы дальше будем строить.

Евгений ДИКИЙ, директор Национального антарктического научного центра, ветеран АТО

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Дата
13
февраля

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