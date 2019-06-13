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пятница, 14 июня 2019 05:50

Демон московского реванша не пройдет

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- Там пахать надо! - восклицает с трибуны лидер Радикальной партии 46-летний Олег Ляшко. В столичном парке Шевченко проводит 10 июня съезд партии.

Напротив красного корпуса университета имени Тараса Шевченко на площади стоят тысячи делегатов из всех уголков Украины. Одеты в вышиванки. Машут белыми партийными флагами.

По периметру площади - никаких рамок металлоискателей, многочисленной охраны или списков с разрешениями. Кроме членов партии, на выступление сходятся смотреть киевляне и туристы.

После завершения протокольной части Олег Ляшко объявляет речь.

- Они хотят отобрать у нас язык, землю. Они хотят легализовать боевиков, чтобы отобрать независимость государства, - говорит в выступлении Олег Валерьевич. - Команда Ляшко - это украинская команда, для которой приоритеты - это восстановление мира, победа над бедностью и остановка московского реванша, всех этих гнид, которые рвутся в парламент, чтобы уничтожить Украину, украинскую душу, украинское слово, украинский язык, украинскую церковь и украинскую независимость. Мы идем в парламент, чтобы этого не допустить.

Лидер политсилы ставит главные задачи перед своей командой в новом парламенте - борьба с очевидной угрозой прокремлевского реванша в Украине, намерениями новой власти распродать землю и повернуть колесо Украинского государства в обратном направлении, отменив закон о языке.

Обещает, что не позволит превратить государство в кремлевский филиал и юмористическое шоу.

На съезде партия представила список кандидатов в народные депутаты.

Номер один в списке - Олег Ляшко. Далее в первой двадцатке несколько действующих депутатов - экономист Виктор Галасюк, заместитель лидера партии Андрей Лозовой, участник боев на Донбассе Дмитрий Линько, переселенка из Донбасса Валерия Заружко, известный международник и дипломат Георгий Логвинский. В перечне кандидатов нет и половины из действующих нардепов от Радикальной партии. По словам Ляшко, они "не прошли испытание славой, медными трубами, мандатом и соблазнами".

Большинство в списке - обещанные новые лица, в частности, ветеран АТО, представители областей - Волынской, Ровенской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, которые хорошо проявили себя на последних президентских выборах. Четверо кандидатов - воспитанники интернатов, вместе с Олегом Ляшко.

- Радикальная партия, в отличие от других политических сил, является действительно функционирующим, а не декларируемым социальным лифтом для тех, кто хочет менять Украину к лучшему, - говорит Олег Валерьевич.

- Моя команда - команда, где каждый пришедший человек может реализоваться, добиться всего без блата, без мохнатой руки, без золотой ложки во рту, а только благодаря своим усилиям, своей борьбе и своей настойчивости.

После презентации списка лидер партии объявил выдвиженцев в мажоритарных округах. На избирательном округе №119 во Львовской области Радикальную партию будет представлять председатель областной партийной организации, общественный и политический деятель Николай Ищук.

Николай Ищук известный своими проектами общинам Бугского, Каменка-Бугского, Бродовского и Радеховского районов. Вместе с Радикальной партией успешно реализует проект энергосберегающей модернизации школ, детских домов, садов, народных домов и других социально-культурных сооружений. При поддержке Олега Ляшко Николай Ищук содействует обновлению экспозиции областного музея Ивана Франко во Львове, ее вскоре смогут посмотреть все желающие.

- Украину мы строим и защищаем конкретными делами, - говорит 44-летний Николай Ищук. - Потому что наши родители и дети достойны жить в богатой стране и не должны искать заработки и счастье за рубежом.

Автор: Руслана СОЛОПАТА
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