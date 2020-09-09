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четверг, 10 сентября 2020 06:30

"Часть общества убеждена, что Ермак предатель"

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"Служба безопасности Украины обязана начать расследование по статье государственная измена. А Верховная Рада должна создать следственную комиссию по проверке причастности президента Владимира Зеленского и его окружения к утечке информации и срыву операции СБУ по задержанию террористов в Беларуси", — написал журналист 44-летний Юрий Бутусов в фейсбуке.

Подозревает, что по требованию руководителя Офиса президента Украины 48-летнего Андрея Ермака отменили спецоперацию СБУ. Она якобы имела целью выманить из РФ и задержать боевиков российской нелегальной частной военной компании Вагнера, которые воевали на Донбассе. В частности, сбили малайзийский боинг, жертвами которого стали 298 гражданских, и украинский самолет Ил-76, когда погибли 49 военных.

Сначала об этом написала российская газета "Комсомольская правда" 6 августа. Мол, СБУшник, назвавшийся Сергеем Петровичем, по телефону вербовал боевиков для охраны нефтяных объектов в Сирии. Якобы удалось сформировать пять групп из 180 боевиков. Позже сменили объект охраны - на собственность российской госкомпании "Роснефть" в Венесуэле. "Вагнеровцы" должны были вылетать из Минска по маршруту Стамбул — Гавана — Каракас, по легенде. Первой в Беларусь полетела группа "Шаман" из 33 человек. Из Минска должны были отправиться дальше 25 июля. Однако "кураторы" отсрочили дату вылета на пять дней.

29 июля белорусские правоохранительные органы задержали 33 "вагнеровцев" в санатории под Минском. 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

"Это была длительная операция контрразведки СБУ, — написал 17 августа в фейсбуке бывший работник Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко.

- За день до планируемого ареста "вагнеровцев" заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий доложил об этом президенту. Присутствовал Андрей Ермак. Глава ОП потребовал немедленно отменить операцию. Якобы из-за того, что в течение четырех дней должен был состояться крупный обмен пленными. Но отменить было уже невозможно — они ехали автобусом на Минск. В конце концов Баранецкий был вынужден подчиниться президенту, принявшему точку зрения Ермака. И они договорились, что отложат вылет наемников из Минска. По данным СБУ, уже на следующий день ФСБ России получило информацию о спецоперации наших контрразведчиков. Они слили эти данные в КГБ Беларуси".

Андрей Ермак все отрицает: "Версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси появилась в российских СМИ. Это выглядит как продуманная и спланированная дезинформационная кампания".

Данные об участии СБУ в "вагнеровской спецоперации" - российская выдумка, говорится в официальном сообщении Службы безопасности.

— Нардепы по этому вопросу получают документы с грифом совершенно секретно. Есть основания полагать, что информация в СМИ не достаточно достоверна. С другой стороны, оправдания офиса президента и представителей разведывательного сообщества не убедительны. Если были нарушения — виновные должны быть наказаны, — говорит 3 сентября Сергей Рахманин, 51 год, председатель фракции "Голос" в Верховной Раде. Она инициирует в парламенте создание временной следственной комиссии. К требованию присоединилась "Европейская солидарность".

— В любом случае необходимо расследование. Хуже всего будет, если вопросы останутся без ответов. Эту историю нельзя подвесить в воздухе, когда одна часть общества убеждена, что Ермак предатель, а вторая доверяет его объяснениям, — говорит ученый, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, 47 лет.

- Если докажут, что руководитель Офиса президента совершил преступление, должен не только покинуть должность, но и сесть в тюрьму. Надо будет провести тотальную зачистку верхних эшелонов власти на предмет сотрудничества с врагом. Если установят, что операция СБУ — выдумка РФ, должны понести политическую ответственность те, кто разгонял эту информацию.

Временная следственная комиссия должна выявить обстоятельства дела. На том злосчастном совещании на Банковой было не так много людей. Должны дать показания.

Я не готов на 100 процентов утверждать, что это спецоперация Службы безопасности. К сожалению, сомневаюсь в способности провернуть такое. Хотя могли быть телефонные разговоры украинских агентов с" вагнеровцами " под видом вербовки, чтобы получить какие-то данные.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
10
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