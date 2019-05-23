Батальон "Черкассы" создали за 10 дней за счет меценатов

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Просмотров: 729
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале
Просмотров: 2439
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 1827
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2943
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5409
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 15807
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 540
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2574
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5832
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
3
2
3
2
2
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Как найти добросовестного работника
Как найти добросовестного работника
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 3402
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2574
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 585
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1269
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1935
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 мая 2019
Просмотров: 243
Не мій голос
Є люди, які спеціально говорять по телефону чужими голосами. От у мене був такий студент Женька — дивовижно точно імітував мій голос, дзвонив ...
пятница, 24 мая 2019 05:05

Батальон "Черкассы" создали за 10 дней за счет меценатов

  Комментировать
 

18 мая в Черкасском городском доме культуры им. Ивана Кулика отмечали пятую годовщину со дня создания 14-го отдельного мотопехотного батальона "Черкассы". На мероприятие пригласили военных, волонтеров и меценатов, которые поддерживали воинов. Среди благотворителей было много членов Всеукраинского объединения "Черкасчане". Они также приняли участие в организации праздника.

- Батальон "Черкассы" создали за 10 дней. Это было сложной задачей, потому что не хватало материальных и технических запасов. Поэтому спасибо тем военнослужащим, которые первыми пришли в военный комиссариат. Нас тогда было всего 432 человека, - говорит военный комиссар Евгений Курбет, 49 лет.

- Самой большой проблемой оказалось - достать форму. Не менее сложно было найти бронежилеты, шлемы, технику связи и наблюдения. В Украине их не выпускали в большом количестве, приходилось везти из-за границы. Но благодаря усилиям власти и народа нам удалось сформировать батальон и достойно нести службу. Полагались тогда и на местные власти, в частности Черкасскую областную администрацию.

С первых дней, когда батальон только образовывался, протянул руку помощи тогдашний председатель Черкасской ОГА, ныне член областного совета Всеукраинского объединения "Черкасчане" Юрий Ткаченко. Благодаря ему были мобилизованы средства предпринимателей, аграриев и благотворителей, открыт специальный благотворительный счет, на который могли перечислять помощь батальону из Черкасчины все неравнодушные.

Добрым словом вспомнили воины батальона депутатов областного совета от Всеукраинского объединения "Черкасчане" Александра Лупашко, гендиректора АФ "Шульц" и директора ФГ "Агро-Виктория. Березовка" Александра Коваленко, членов областного совета Всеукраинского объединения "Черкасчане" - председателя Наблюдательного совета ЛНЗ Дмитрия Кравченко, Олега Васецкого, Петра Душейко, которые также активно включились во всестороннюю помощь армии.

- Искренне благодарен воинам за мужество и героизм. Я хорошо помню, как все начиналось. Тогда приехали офицеры и изложили перечень проблем, которые мешают создать батальон, - говорит 46-летний Юрий Ткаченко. - Это было непростой задачей, но меценаты, аграрии, предприниматели, общественные организации и обычные люди отдавали последнее, чтобы помочь армии. Бывало, что ко мне на улице подходили люди и просили передать деньги на создание батальона "Черкассы". Мы объединились в борьбе за свободу Украины. Я держал связь со многими военными, пытался решать все проблемы. Очень благодарен представителям Всеукраинского объединения "Черкасчане" членам совета этой политсилы Петру Душейко и Дмитрию Кравченко, Олегу Васецкому, депутатам облсовета Александру Коваленко и Александру Лупашко. Часто к ним обращался, и они всегда шли навстречу, никогда не отказывали. Когда звонил, не спрашивали, что случилось, а сразу - чем помочь?

Получая благодарность, член областного совета Всеукраинского объединения "Черкасчане" 67-летний Петр Душейко отметил:

- Благодарен за награду, но я ее не заслужил. Я просто делал свое дело. Низко кланяюсь тем, кто не вернулся с боя, выполнял свой долг на войне и отстаивал независимость своей страны, - говорит Петр Григорьевич. - Главное, чтобы вас уважали и не забывали, а мы будем помогать. Наша корпорация платит ежегодно около 120 миллионов гривен налогов и еще более 10 миллионов - на нужды АТО. Всегда подчеркиваю, что победа в любой войне невозможна без надежного тыла и мощной экономики.

14-й батальон территориальной обороны "Черкассы" создали из жителей области во главе с полковником Николаем Радченко 12 мая 2014 года. Нарукавный шеврон для военнослужащих разработал украинский художник Андрей Ермоленко.

Боевую подготовку "Черкассы" прошли в Переяславе-Хмельницком. С начала июля того же года батальон уже охранял государственную границу на юге. В сентябре поехал защищать страну на Донбасс. Там погибли 10 воинов, более 100 ранены.

Автор: Анна ОРЕЛ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Батальон "Черкассы" создали за 10 дней за счет меценатов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 3 Просмотров: 54318
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 5 Просмотров: 29989
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 1 Просмотров: 26713
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 21517
&quot;Зеленский не выучил уроки Иловайска&quot; - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
 1 Просмотров: 15807
Комментарии
Общественная организация Ирины Ванниковой помогает новосозданным объединенным территориальным общинам
Общественная организация Ирины Ванниковой помогает новосозданным объединенным территориальным общинам
Мы не можем симметрично ответить на российские санкции
Мы не можем симметрично ответить на российские санкции Просмотров: 90
Юрист Януковича вернулся в Украину
Юрист Януковича вернулся в Украину Просмотров: 180
Украинский чернозем теряет плодородие
Украинский чернозем теряет плодородие Просмотров: 108
Украинцы устали от войны
Украинцы устали от войны Просмотров: 81
Больше всего комментируют
12
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
7
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
4
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
3
Роспуск Рады обжалуют в суде
Голосов: 2179
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua