Батальон "Черкассы" создали за 10 дней за счет меценатов

18 мая в Черкасском городском доме культуры им. Ивана Кулика отмечали пятую годовщину со дня создания 14-го отдельного мотопехотного батальона "Черкассы". На мероприятие пригласили военных, волонтеров и меценатов, которые поддерживали воинов. Среди благотворителей было много членов Всеукраинского объединения "Черкасчане". Они также приняли участие в организации праздника.

- Батальон "Черкассы" создали за 10 дней. Это было сложной задачей, потому что не хватало материальных и технических запасов. Поэтому спасибо тем военнослужащим, которые первыми пришли в военный комиссариат. Нас тогда было всего 432 человека, - говорит военный комиссар Евгений Курбет, 49 лет.

- Самой большой проблемой оказалось - достать форму. Не менее сложно было найти бронежилеты, шлемы, технику связи и наблюдения. В Украине их не выпускали в большом количестве, приходилось везти из-за границы. Но благодаря усилиям власти и народа нам удалось сформировать батальон и достойно нести службу. Полагались тогда и на местные власти, в частности Черкасскую областную администрацию.

С первых дней, когда батальон только образовывался, протянул руку помощи тогдашний председатель Черкасской ОГА, ныне член областного совета Всеукраинского объединения "Черкасчане" Юрий Ткаченко. Благодаря ему были мобилизованы средства предпринимателей, аграриев и благотворителей, открыт специальный благотворительный счет, на который могли перечислять помощь батальону из Черкасчины все неравнодушные.

Добрым словом вспомнили воины батальона депутатов областного совета от Всеукраинского объединения "Черкасчане" Александра Лупашко, гендиректора АФ "Шульц" и директора ФГ "Агро-Виктория. Березовка" Александра Коваленко, членов областного совета Всеукраинского объединения "Черкасчане" - председателя Наблюдательного совета ЛНЗ Дмитрия Кравченко, Олега Васецкого, Петра Душейко, которые также активно включились во всестороннюю помощь армии.

- Искренне благодарен воинам за мужество и героизм. Я хорошо помню, как все начиналось. Тогда приехали офицеры и изложили перечень проблем, которые мешают создать батальон, - говорит 46-летний Юрий Ткаченко. - Это было непростой задачей, но меценаты, аграрии, предприниматели, общественные организации и обычные люди отдавали последнее, чтобы помочь армии. Бывало, что ко мне на улице подходили люди и просили передать деньги на создание батальона "Черкассы". Мы объединились в борьбе за свободу Украины. Я держал связь со многими военными, пытался решать все проблемы. Очень благодарен представителям Всеукраинского объединения "Черкасчане" членам совета этой политсилы Петру Душейко и Дмитрию Кравченко, Олегу Васецкому, депутатам облсовета Александру Коваленко и Александру Лупашко. Часто к ним обращался, и они всегда шли навстречу, никогда не отказывали. Когда звонил, не спрашивали, что случилось, а сразу - чем помочь?

Получая благодарность, член областного совета Всеукраинского объединения "Черкасчане" 67-летний Петр Душейко отметил:

- Благодарен за награду, но я ее не заслужил. Я просто делал свое дело. Низко кланяюсь тем, кто не вернулся с боя, выполнял свой долг на войне и отстаивал независимость своей страны, - говорит Петр Григорьевич. - Главное, чтобы вас уважали и не забывали, а мы будем помогать. Наша корпорация платит ежегодно около 120 миллионов гривен налогов и еще более 10 миллионов - на нужды АТО. Всегда подчеркиваю, что победа в любой войне невозможна без надежного тыла и мощной экономики.

14-й батальон территориальной обороны "Черкассы" создали из жителей области во главе с полковником Николаем Радченко 12 мая 2014 года. Нарукавный шеврон для военнослужащих разработал украинский художник Андрей Ермоленко.

Боевую подготовку "Черкассы" прошли в Переяславе-Хмельницком. С начала июля того же года батальон уже охранял государственную границу на юге. В сентябре поехал защищать страну на Донбасс. Там погибли 10 воинов, более 100 ранены.