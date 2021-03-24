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четверг, 25 марта 2021 06:11

Байден назвал Путина убийцей

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- Мы долго разговаривали. Знаю его относительно хорошо. Думаю ли я, что Путин убийца? Да, - говорит президент США 78-летний Джо Байден во время интервью "Эй-Би-Си Ньюз" 17 марта. Глава РФ лично руководил информационной кампанией против него во время президентских выборов в прошлом году и должен ответить, добавил.

- Мы знакомы с Байденом. Что я ответил бы? Я сказал бы ему: "Будьте здоровы". Говорю это без иронии и шуток, - комментирует Владимир Путин, 68 лет. - Когда оценивают другие народы, всегда смотрят в зеркало. Мы видим там себя. Перекладываем на другого то, чем сами являются по существу. В детстве, когда спорили во дворе, говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". Это не просто детская поговорка. В этом глубокий смысл.

18 марта Россия отозвала своего посла из США для консультаций.

- Теперь, очевидно, смягчения позиции Вашингтона по отношению к Москве не будет, - говорит эксперт Центра оборонных стратегий 43-летний Александр Хара.

- Путин мог бы надеяться на лучшие отношения с Байденом, если бы не вмешивался в 2016-ом в американские выборы на стороне Трампа. И если бы не было бы масштабной кибератаки на Штаты во время президентской гонки в прошлом году. Повлияли также семь лет войны в Украине и незаконная аннексия Крыма. В то же время, если бы Байден был мягкий в отношении Путина, его критиковали бы и Демократическая, и Республиканская партии США.

Во время первой встречи с Путиным на вопрос журналиста, убивают ли русские и путинский режим, предыдущий президент Дональд Трамп ответил: "Мы тоже убиваем". Фактически поставил на одну линию США с российским режимом. Штаты ликвидируют главарей террористических организаций согласно законам. Путин убивает политических оппонентов. Ведет войну в Украине. Его военные уничтожают госпитали в Сирии.

Заявление Байдена нетипичное. Ранее ни один президент так не говорил. Реакция Путина на его слова - нервная, присущая оторванному от жизни диктатору. Много лет руководит полутора тысячами ядерных боеголовок и большой армией. Считает, что ему разрешено так себя вести. Отзыв посла - мощный сигнал. Путин покажет, что с ним лучше сотрудничать. Потому что Россия - ядерная держава. Имеет влияние на Европу. Вероятнее всего, прибегнет к обострению на Донбассе, чтобы с ним считались. Нам следует продемонстрировать силу - что мы готовы защищаться.

"Между Россией и цивилизованным миром начинается новый этап. Когда вещи будут называть своими именами, - пишет обозреватель 53-летний Виталий Портников для сайта "Эспрессо". - Противостояние Украины российской агрессии получит новый импульс. А также - новый уровень поддержки Запада. Насколько наша власть готова или понимает, что теперь с Путиным не удастся договориться вообще ни о чем? Он способен стремиться к обострению, чтобы показать американцам свои возможности.

Нашей власти придется действительно бороться с олигархами. Очиститься от тех, кто работает на Москву, и от тех, кто ей сочувствует".

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК
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Дата
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