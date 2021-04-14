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четверг, 15 апреля 2021 07:25

"Анкару интересуют наши самолеты и двигатели"

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10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры были закрытые.

Эрдоган подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность и независимость Украины. Также - идею создать Крымскую платформу, новый формат для деоккупации полуострова.

Президенты обсудили проблемы безопасности в Черноморском регионе. Будущее соглашение о зоне свободной торговли между странами позволит увеличить ее объем до $ 10 млрд по словам Эрдогана.

Вице-премьер Алексей Резников и министр градостроительства Мурат Курум подписали соглашение о помощи турецкой стороны в возведении жилья для крымских татар, переселенцев. Должны построить по 200 квартир в Николаеве и Херсоне, 100 - в Киеве.

Министры обороны Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили реализацию контрактов, подписанных в декабре прошлого года. Относительно строительства кораблей класса "корвет", боеприпасов, поставки ударных беспилотников "Байрактар". Последние Киев покупает с 2019-го. Недавно их начали производить совместно - с украинскими двигателями и ракетами. ВСУ должны вскоре получить 48 беспилотников.

Перед визитом Зеленского Эрдоган говорил по телефону с Владимиром Путиным.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиаполёты в Турцию, куда планировали поехать на отдых более 500 тыс. россиян.

- Отмена авиасообщения - ответ Путина на встречу Эрдогана с Зеленским, - говорит эксперт-международник Сергей Данилов, 49 лет. - А именно - на присоединение Анкары к Крымской платформе. Вопрос деоккупации полуострова поднимают на международный уровень. Это крайне нервирует Россию, поэтому оказывает силовое давление.

Также продолжается крайнее обострение в Донбассе. Любую поддержку Украине Кремль расценивает как враждебный шаг.

Для Турции прекращения авиаперевозок - это потери для туристической сферы и бюджета. Но не смертельно для экономики.

- Зеленскому важно показать россиянам, что альянс между Киевом и Анкарой существует. С ним надо считаться, - говорит директор Центра ближневосточных исследований 54-летний Игорь Семиволос.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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Дата
15
апреля

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