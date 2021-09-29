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четверг, 30 сентября 2021 06:35

"12 выстрелов. Вот вам цена реформ"

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- Возможно, в Центральном парке Нью-Йорка выстрелы слышны не так громко, как в Авдеевский "промке" или на Светлодарской дуге. Мы хотим оживить Организацию Объединенных Наций? Она должна быть мобильной и быстрой, - говорит президент Украины 43-летний Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Главной темой сессии был захват талибами власти в Афганистане. Также обсуждали противодействие коронавирусу и сохранение окружающей среды.

- Может, нам пора встречаться там, где реально услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире - тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них. Чтобы оживить организацию, нужна правда.

- Пора просыпаться? Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов, которые звучат в нашем оккупированном Донбассе восьмой год подряд, - продолжает Зеленский. - В 2019 году я сказал: война в Украине - это более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Полтора миллиона человек вынуждены покинуть дома. В 2021-ом это уже почти 15 тысяч погибших. Вот вам цена свободы и независимости.

Участие 46 государств и международных организаций в первом саммите "Крымской платформы" о деоккупации Крыма - это преданность основным принципам ООН. Я приглашаю все 193 государства-члена ООН присоединиться к совместной декларации участников "Крымской платформы". И показать, что вы против силового изменения границ в мире.

Рассчитываю на поддержку международного сообщества в вопросе освобождения Наримана Джелялова (первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа. В начале сентября был задержан в Крыму. - ГПУ) и около 450 украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Украины и в РФ. Россия выдает сотням тысяч украинцев в ОРДЛО свои паспорта. Что это, как не доказательство международного преступления? РФ сама об этом официально заявляет. И заставляет наших граждан участвовать в выборах в российский парламент. Если ООН на это не отреагирует, то оживлять организацию, возможно, поздно.

Еще расскажу о прошлой ночи. Три часа (по американскому времени. - ГПУ). Десятки звонков. На первого моего помощника совершено покушение. 12 выстрелов. Три попали в водителя (12 сентября в 10:00 авто 57-летнего Сергея Шефира обстреляли из автомата по дороге на работу. Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что это покушение могло быть "приветом" президенту от контрабандистов и криминальных авторитетов, ответом РФ на усиление антироссийской риторики со стороны Зеленского, а также местью за "борьбу с политическим влиянием олигархов". - ГПУ). Вот вам цена реформ в государстве. К счастью, Сергей жив. Жизни водителя тоже ничего не угрожает.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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Дата
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