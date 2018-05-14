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понедельник, 14 мая 2018 17:41

Как легко избавиться от русизмов

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Языковеды составили список русизмов, которые мешают правильно общаться на украинском языке. Авторы насчитали более 30 фраз, которые в повседневной речи часто употребляются неверно. Если помнить о правильных соответствиях на украинском, то очень скоро язык станет чище.

Неправильно будет говорить "звертатися за допомогою", а правильно "звертатися по допомогу", пишет "Рух за мову".

Із-за помилки -через помилку;

Автор: Facebook
  Фразы, которые украинцам не стоит употреблять
Фразы, которые украинцам не стоит употреблять

Інакомислячий -інакодумець;

Існуючі ціни -теперішні ціни;

Книжна торгівля -книжкова торгівля;

Коротше кажучи -коротко кажучи;

Ліквідувати недоліки -усунути хиби;

Малочисленний -нечисленний;

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Митниця -таможня;

Міжнародне положення -міжнародне становище;

Навідмаш -навідліг;

Називати по імені -називати на ім'я;

Накладна плата -післяплата;

Невпопад -не до ладу;

Недовподоби -не до вподоби;

немаловажно -важливо;

Ні одного разу -жодного разу;

Нічого не поробиш -нічого не вдієш;

Носити характер -мати характер;

Об'явлений конкурс -оголошений конкурс;

Один день в місяць -один день на місяць;

Один-на-один -сам на сам;

Оточуюче -навколишнє, довколишнє;

Пару квіток -кілька квіток;

Переписуватися -листуватися;

Під ранок -на ранок;

Під редакцією академіка -за редакцією академіка;

Плодючі чорноземи -родючі чорноземи;

По вівторкам -щовівторка;

По жовтень включно -до жовтня включно;

Пошліна -мито, збір;

Ієрусалім -Єрусалим.

Топ-10 самых популярных суржиковых слов составил You-Tube канал "Английский & Румынский по-простому".

"Украинский язык буквально переполнен таким явлением, как суржик.

В этом видео мы рассмотрим наиболее употребительные слова, которых следует избавиться в родном украинском языке. Каждому следует работать над своей речью", - говорят авторы ролика.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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