Как легко избавиться от русизмов

Языковеды составили список русизмов, которые мешают правильно общаться на украинском языке. Авторы насчитали более 30 фраз, которые в повседневной речи часто употребляются неверно. Если помнить о правильных соответствиях на украинском, то очень скоро язык станет чище.
Неправильно будет говорить "звертатися за допомогою", а правильно "звертатися по допомогу", пишет "Рух за мову".
Із-за помилки -через помилку;
Інакомислячий -інакодумець;
Існуючі ціни -теперішні ціни;
Книжна торгівля -книжкова торгівля;
Коротше кажучи -коротко кажучи;
Ліквідувати недоліки -усунути хиби;
Малочисленний -нечисленний;
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Митниця -таможня;
Міжнародне положення -міжнародне становище;
Навідмаш -навідліг;
Називати по імені -називати на ім'я;
Накладна плата -післяплата;
Невпопад -не до ладу;
Недовподоби -не до вподоби;
немаловажно -важливо;
Ні одного разу -жодного разу;
Нічого не поробиш -нічого не вдієш;
Носити характер -мати характер;
Об'явлений конкурс -оголошений конкурс;
Один день в місяць -один день на місяць;
Один-на-один -сам на сам;
Оточуюче -навколишнє, довколишнє;
Пару квіток -кілька квіток;
Переписуватися -листуватися;
Під ранок -на ранок;
Під редакцією академіка -за редакцією академіка;
Плодючі чорноземи -родючі чорноземи;
По вівторкам -щовівторка;
По жовтень включно -до жовтня включно;
Пошліна -мито, збір;
Ієрусалім -Єрусалим.
Топ-10 самых популярных суржиковых слов составил You-Tube канал "Английский & Румынский по-простому".
"Украинский язык буквально переполнен таким явлением, как суржик.
В этом видео мы рассмотрим наиболее употребительные слова, которых следует избавиться в родном украинском языке. Каждому следует работать над своей речью", - говорят авторы ролика.
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