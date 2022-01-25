Полякова похвасталась загородным домом и домашним хозяйством со свиньями и конем

Исполнительница Оля Полякова показала, как отдыхала за городом вместе с дочками Марией и Алисой.

Артистка опубликовала видео в InstaStories, в котором похвасталась загородным домом. Сняла белый камин и комнату с панорамными окнами в пол. Также звезда показала дочерей, отдыхавших на диване.

Певица поснимала и домашнее хозяйство. На территории семейного дома Поляковых живут свиньи и конь.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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"Ох, какие красивые свиньи у нас, а какие красивые лошади. Свинки, ну что вы, сальца наели? Давайте-давайте, потому что Пасха уже скоро", - сказала артистка.

Еще звезда показала пользователям сети, как она вместе с детьми играла с собакой Азуми.

Полякова 17 января отмечала 38-летие. Родилась в Виннице, но училась в киевской школе. Именно в столице началась ее карьера. Будущую звезду родители отдали в музыкальную школу, а затем она продолжила обучение в Киевском университете культуре и Киевской консерватории. Сейчас у артистки редкий диапазон голоса - почти четыре октавы.