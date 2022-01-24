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понедельник, 24 января 2022 11:55

Лидер "Голоса" раскрыла, как похудела без "магической таблетки": фото до и после преображения депутата
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Глава партии "Голос" 36-летняя Кира Рудык решила поделиться секретом похудения. Также сравнила фотографии, сделанные до и после сбрасывания лишнего веса.

Народная депутат отметила в Instagram, что главное в этом процессе - "системность и постоянная работа" над собой.

"В последнее время поступает огромное количество вопросов (и комплиментов) относительно того, как изменился мой внешний вид. Знаю, что вы надеетесь на рассказ о магической таблетке, доступной только депутатам ВР (да, меня спрашивали и о таком), или об уникальной программе -10 килограммов за 10 дней. Должна вас разочаровать, все, что я напишу - вы, скорее всего, уже знаете", - начала она.

Рудык подчеркнула, что сначала нужно пойти к хорошему эндокринологу.

"Любой лишний вес связан с нарушениями жирового или углеводного обмена. Если вы бегаете, занимаетесь спортом, рационально питаетесь, но не видите результата, скорее всего, это системная проблема, и решать ее необходимо системно. Только врач должен сказать вам, что именно работает не так, и как это исправить", – объяснила депутат.

Глава партии "Голос" Кира Рудик сравнила фотографии, сделанные до и после того, как сбросила лишний вес
Фото: instagram.com/kira.rudik
Рудик решила поделиться секретом похудения
Народная депутат отметила, что главное в этом процессе - "системность и постоянная работа" над собой
Рудик подчеркнула, что сначала нужно пойти к хорошему эндокринологу
Депутат также поделилась, что теперь ее день начинается и заканчивается бегом

Она отметила, что "системность и постоянная работа важнее быстрого результата".

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"Уверена, многие из вас худели на несколько килограммов благодаря быстрым диетам, но этот вес быстро возвращается. Три основных фактора, которые нужно отрегулировать, это - питание, спорт, сон", - написала политик.

"У меня ни на что не хватает времени", – скажете вы. "I feel your pain", – скажу вам. Лишний вес набирается при недосыпах, ночных подъеданиях, стрессе и отсутствии времени на себя. Здесь я могу вам рассказать о жизни политика: сон в машине, эфиры, заседания и постоянный стресс. О том, что мы пытаемся выбрать семью, любимых, успех, а выбирать нужно прежде всего себя", - добавила Рудык.

Депутат также поделилась, что теперь ее день начинается и заканчивается бегом.

"Еда. Ничего нового. Буду делиться с вами своим рационом. Сон. Здесь нужно максимизировать качество сна, если не удается увеличить его количество. В общем, секретов нет. Буду рассказывать больше о том, как выглядит сейчас моя жизнь, возможно, это поможет стать здоровым кому-то из вас", - подытожила она.

Фото с собой на обложке журнала поделилась лидер партии "Голос" Кира Рудык. На что среагировала член ее фракции Александра Устинова: "Узнала расценки на такую ​​"девичью мечту": обложка + 6 страниц + фотосессия - $25 тыс. У меня только один вопрос - это за свой счет делалось? И если да - то когда мы увидим это отражение в декларации в разделе "изменения имущественного состояния". На это были потрачены деньги партии? Это же 82 млн, которые ежегодно выделяют вам на ее развитие из государственного бюджета. Жаль в отчетах это не можем увидеть в НАПК, ведь именно вы и подконтрольные вам народные депутаты блокируют закон, которым возвращают отчеты политических партий за израсходованные ими средства".

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