Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото

Фото: Facebook Оксаны Маркаровой

Как политики провели вторую неделю декабря – в материале Gazeta.ua.

6 декабря в Украине праздновали 30-летие Вооруженных Сил. Президент Владимир Зеленский побывал в Харьковской и Донецкой областях. Издал указы о присвоении генеральских званий восьми боевым офицерам.

Юлия Гришина из "Слуги народа" побывала в Обьединенных Арабских Эмиратах. Посетила всемирную выставку Экспо-2020, которая проходит раз в пять лет. Есть там и наш павильон. Ожидают около 25 млн посетителей из 180 стран. Ее коллега Марьяна Безугла улетела в Соединенные Штаты Америки. Встречалась там с послом Украины в США Оксаной Маркаровой. "Говорили о реформе Службы безопасности и демократическом гражданском контроле за сектором нацбезопасности и обороны", - подписала фото нардеп.

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк запечатлел фото в Facebook с художником Иваном Марчуком: "В Киеве пасмурная и дождливая зима, но такие встречи всегда согревают. Иван Марчук — легенда украинской современной живописи. Я не устаю удивляться тому, как он видит мир. Гений".

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7 декабря отметили Всемирный день украинского платка. Певица и бывшая министр культуры Оксана Билозир опубликовала фото с подписью. "Издавна платок считали украинским национальным аксессуаром, который хранит в себе старинные традиции. Платок является символом благосклонности, любви, верности, оберегом и важным ритуальным предметом. Это - неотъемлемая часть украинского культурного наследия".

"Слуги народа" Евгения Кравчук, Роман Грищук и Богдан Яременко были в Швеции. В Риксдаге встретились с главой парламентской группы дружбы с Украиной Ларсом Томссоном. Говорили о коррупции, реформе рынка земли. Пригласили присоединиться к Крымской платформе. А вицеспикерке Аси Линдестам подарили вышиванку.

Фото с собой на обложке журнала поделилась лидер партии "Голос" Кира Рудык. На что среагировала член ее фракции Александра Устинова: "Узнала расценки на такую ​​"девичью мечту": обложка + 6 страниц + фотосессия - $25 тыс. У меня только один вопрос - это за свой счет делалось? И если да - то когда мы увидим это отражение в декларации в разделе "изменения к имущественному состоянию". Пошли ли на это деньги партии? Это же 82 млн, которые ежегодно выделяют вам на ее развитие из государственного бюджета. Жаль в отчетах это не можем увидеть в НАПК, ведь именно вы и подконтрольны вам народные депутаты блокируют закон, которым возвращают отчеты политических партий за израсходованные ими средства".

К вечеру экснардеп Сергей Каплин сделал селфи с коровой в хлеву. На Facebook пожелал всем хорошим вечером. "Свободовец" Игорь Мирошниченко прокомментировал: "Олег Валерьевич должен срочно начать волноваться!", намекая на лидера Радикальной партии Олега Ляшко, приводившего корову под стены парламента. Каплин ответил: "Да нет, он не по телочкам уже, он по олигархам".

8 декабря посол Украины в США Оксана Маркарова похвасталась тем, что наше посольство получило первое место в конкурсе Госдепа по изготовлению пряничных домиков в виде национальных сооружений. Сделали Ласточкино гнездо, которое находится в оккупированном Крыму. Фото поделилась в Facebook: "Мы все с нетерпением ждем момента, когда украинские флаги будут гордо развеваться на Ласточкином гнезде".

На неделю в Канаду улетел нардеп из "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. Встретился с бывшим членом парламента Канады Борисом Вжесневским. "Увиделись в его пекарне и магазинчике славного когда-то в Галичине "МаслоСоюза", который продолжил свою деятельность в Канаде. Там же среди раскладки местных газет увидели себя с сыном Юркой на передовице "Гомона Украины"", - рассказал в Facebook.

Владимир Зеленский в Instagram поделился улыбающимся селфи из спортзала. Подписал: "Доброе утро всем! Друзьям и тем, кто завидует". Украинские пользователи соцсетей мгновенно отреагировали. Под его фото появились многие комментарии с напоминанием об угрозе вторжения России в Украину. Также упрекали, что накануне о нашем государстве по видеосвязи говорили президенты США и РФ без представителей Украины.

9 декабря лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Facebook призналась, что "сделала подарок родному человеку – 4,8 млн грн". Их заработала еще когда занималась бизнесом. Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков побывал в Италии. Был в Верховном кассационном суде Рима. Он окончательно подтвердил победу Украины по делу нацгвардейца Виталия Маркива. В июле 2019 года он был признан виновным в убийстве итальянского журналиста на Донбассе. Дали 24 года. В ноябре прошлого года апелляционный суд Милана оправдал Маркива.

На минувшей неделе нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко искупался в холодном море в Одессе. Бывший исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Егор Фирсов показал голый торс. А эксглава Офиса президента Андрей Богдан сходил на VIP-вечеринку и покурил кальян.