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понедельник, 24 января 2022 08:08

Цымбалюк "на спорте", Бекхэмы в СПА, а Каменских в постели – как звезды провели выходные
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Блогер и победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова показывает в Instagram горячие фото из отпуска. Избранница Никиты Добрынина, который и был героем романтического реалити, хвастается похудевшей фигурой в бикини. Супруги вместе с общим 7-месячным сыном Леоном отдыхают на Сейшельских островах.

Gazeta.ua подготовила, как знаменитости провели эти выходные.

Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару продолжает радовать фанатов снимками из Таиланда. Ее бойфренд-британец Риз сфотографировал любимую на фоне пальм и моря. Сопонару позировала в джинсовых шортах, бежевой футболке и кардигане на закате.

Певица Слава Каминская наслаждалась отдыхом на Занзибаре. В сети поделилась снимком, на котором покрасовалась в ярко-зеленом платье и розовых тапочках.

Ее коллега Настя Каменских выбрала спокойный выходной в постели. Сделала селфи, на котором была без макияжа и в свитшоте. В посте под фото призналась, что на нее "напала лень и не отпускают".

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В отличие от исполнительницы, актер Тарас Цымбалюк с пользой провел субботу. 22 января опубликовал в Instagram снимок из спортзала и с голым торсом. Звезда "Крипосной" в подписи к кадру мотивировал пользователей "встать с дивана, уйти в зал и с чего-то начать".

Телеведущая Лилия Ребрик поделилась семейным фото в воскресенье. Сделала фото в зеркале вместе с мужем Андреем Диким и двумя дочерьми – Дианой и Полиной.

"Мы каждое воскресенье обязательно что-то все вместе готовим на завтрак, ходим в пижамах вволю и гуляем вместе", - поделилась звезда.

Блогер и победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова показывает в Instagram горячие фото из отпуска. Отдыхает с мужем Никитой Добрыниным, который и был героем девятого сезона романтического реалити, и их сыном 7-месячным Леоном
Фото: instagram.com/kvittkova
Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару продолжает радовать фанатов снимками из Таиланда
Певица Слава Каминская наслаждалась отдыхом на Занзибаре
Исполнительница Настя Каменских выбрала спокойный выходной в постели
Актер Тарас Цымбалюк с пользой провел субботу. Показал фото из спортзала и с голым торсом

Британская дизайнер и жена футболиста Дэвида Бекхэма Виктория показала, как провела субботние СПА-процедуры с дочерью Харпер Севен. Позировали в махровых серых халатах.

Каратистка Анжелика Терлюга, завоевавшая "серебро" на Олимпиаде в Токио, соревновалась на турнире Paris Open 2022. 23 января спортсменка завоевала первое место в своей весовой категории. А в сети поделилась кадром, на котором позирует на фоне Эйфелевой башни.

Певица и героиня реалити "Холостячка-2" Злата Огневич показывала в сети, какие у нее удались прошлые выходные. Звезда пикантно изгибалась в розовом купальнике. А еще провела день в племени масаи.

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